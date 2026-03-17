Уже потеряно несколько беспилотников стоимостью в миллионы долларов.

США массово используют относительно медленные беспилотники MQ-9 Reaper для атак по военным объектам Ирана. Как пишет The Wall Street Journal, иранские ударные беспилотники Shahed оказались в центре внимания, но и США ведут собственную войну с использованием беспилотников, нанося удары по иранским ракетам, беспилотникам и другим целям, а также обеспечивая жизненно важную разведку на поле боя.

Отмечается, что беспилотники MQ-9 управляются дистанционно пилотами из США. Они оснащены 100-килограммовыми бомбами малого диаметра и могут достигать целей, находящихся далеко за пределами досягаемости ракет Hellfire. Но использование таких беспилотников имеет свою цену: около десятка MQ-9 было потеряно в воздухе или на земле в результате атак иранских ракет. Но потери не останавливают США, которые одновременно используют до 10 дронов MQ-9 над Ираном.

Издание указало, что это возвращает интерес к этой модели беспилотников. Ведь ВВС США в последний раз закупали их в 2020 году, а производитель General Atomics закрыл производственную линию в прошлом году после изготовления 575 дронов. Военные говорили, что их слишком легко сбить. По словам представителя General Atomics К. Марка Бринкли, собранный дрон стоил около 16 миллионов долларов, если покупать партию из четырех штук.

"Однако у Reaper есть некоторые важные преимущества. Эти дроны оснащены мощными камерами и другими датчиками, которых нет на всех боевых самолетах, управляемых человеком. Они могут находиться над полем боя до 20 часов на одном баке топлива, что позволяет им ждать, пока мобильные ракетные пусковые установки выйдут из укрытия, а затем нанести по ним удар. Кроме того, небольшой турбовинтовой двигатель Reaper гораздо тише, чем у реактивного истребителя", – сказал автор.

Их боезапас также можно регулировать, чтобы они поражали цели с меньшим риском "сопутствующего ущерба" – так военные называют непреднамеренный ущерб, нанесенный гражданскому населению. Спутниковые сигналы с дронов позволяют командирам в тылу иметь представление о том, что происходит на поле боя в режиме реального времени. Отправка на миссии Reaper вместо самолетов позволяет избежать потерь среди американцев.

Но у MQ-9 есть и свои недостатки. Они медлительны и могут часами лететь до ключевых мест. Их поле зрения также может быть узким, что обеспечивает детальное изображение конкретной цели, на которой фокусируется дрон, но с плохой видимостью сил, которые могут находиться совсем недалеко.

Поскольку Reaper оснащены сложными технологиями, американские операторы иногда разбивают поврежденные дроны о землю или бомбардируют их, чтобы уничтожить их сенсоры, сообщили военные чиновники.

Участие Украины в отражении атак Ирана

Напомним, что Украина готова предоставить технологии и специалистов для защиты неба от атак иранских дронов-камикадзе. Условием этого является прекращение огня в Украине, которого должны добиться лидеры стран Ближнего Востока, оказав давление на РФ.

Как уточнил президент Украины Владимир Зеленский, работа команд Украины на Ближнем Востоке – это защита и экспертиза с нашей стороны относительно того, как бороться с иранскими дронами.

