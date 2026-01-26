Россияне начали использовать на фронте новые дроны 'Упырь-18': что о них известно

Эти БпЛА могут использоваться не только для ударов.

Россияне сообщили о начале использования новых ударных дронов "Упырь-18" во время боевых действий в Украине. Об этом пишут росСМИ.

По словам пропагандистов, эти беспилотники применяются на Купянском и Краматорском направлениях, а также могут переносить боеприпасы весом до 10 кг и работать на расстоянии нескольких десятков километров.

Также эти дроны могут использоваться не только для ударов, но и для поставки грузов российским подразделениям на линии фронта.

Такой аппарат спроектировали инженеры из Свердловской области РФ.

В то же время в "Уралдронзаводе" сообщили о намерениях наращивать производство этих БПЛА.

Известно, что "Упырь-18" принадлежит к классу FPV-дронов и может нести на борту гранаты РКГ-3М, РПГ-7 и самодельные осколочно-фугасные бомбы.

По информации росСМИ, захватчики планируют использовать новые беспилотники для атак по позициям украинских бойцов, чтобы "изолировать зону боевых действий".

Дроны на войне в Украине - последние новости

Как писал УНИАН, Чехия отправила Украине дроны на основе перехваченного российского БПЛА. Отмечается, что новый беспилотник невозможно глушить благодаря оптическому волокну, и он на треть дешевле других моделей.

"Это был беспилотник, разработанный Научно-производственным центром "Ушкуйник" в Новгороде. Машина с мистическим названием "Князь Вандал Новгородский" оказалась очень полезной для россиян во время вытеснения украинцев из Курской области. Это пример того, куда зашла война с помощью беспилотников за четыре года", - сообщило издание Idnes.

Также эксперты отмечали, что Украина могла получить новейший FPV-дрон, который используют морпехи США. Речь идет о Bolt-M от американской компании Anduril, поставки которого должны продолжаться с февраля 2026 года по апрель 2027 года.

