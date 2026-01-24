Украина могла получить новейший FPV-дрон, который используют морпехи США, - эксперты

В компании Anduril отметили, что при разработке использовали опыт "участников современных конфликтов".

Украинские Силы обороны могли получить новейший FPV-дрон Bolt-M от американской компании Anduril, который уже закупили морские пехотинцы США. Об этом пишут аналитики Defense Express, анализируя комментарий генерального менеджера по системам точного поражения целей Anduril Дэна Лейтона изданию The War Zone.

Так издание отмечает, что компания Anduril недавно получила контракт от корпуса морской пехоты США на поставку более 600 единиц FPV-дронов Bolt-M, сумма сделки составила 23,9 млн долларов. Решение о закупке этих дронов было принято по результатам 13 месяцев испытаний, поставки должны продолжаться с февраля 2026 года по апрель 2027 года.

При этом в комментарии The War Zone, говоря о создании дрона Bolt-M, Лейтон подчеркнул, что в компании учли отзывы военных, требования и опыт.

"Мы привлекли солдат, морских пехотинцев, других участников современных конфликтов, а также поговорили со многими гражданскими операторами FPV и дронов, работающими в бизнесе, о том, что хорошо работает и что может помочь им в повседневной работе", - отметил он.

Как предполагают в Defense Express, из фразы о "других участниках современных конфликтов" можно сделать осторожный вывод, что Bolt-M создавался с учетом также и опыта украинских военных:

"И вполне возможно, что какая-то партия этих дронов была поставлена нашим Силам обороны для проведения тестирований непосредственно в сложных условиях поля боя".

Кроме того, в Anduril отмечали, что во время этапа испытаний, кроме более 250 FPV-дронов, поставленных американским морпехам, еще более 300 систем было отправлено "неназванному заказчику".

"То, что эти дроны могут быть поставлены именно Украине, является осторожным предположением, по крайней мере официально об этом не сообщалось. Впрочем, это вполне реалистичный сценарий, учитывая, что Anduril поставляет ВСУ свои дроны ALTIUS в рамках инициативы USAI, поэтому не исключено, что в США решили продолжить сотрудничество с дронами Bolt-M", - добавляют аналитики.

В Defense Express напоминают, что FPV-дрон Bolt-M впервые был представлен осенью 2024 года, он может иметь дальность более 20 км, находиться в воздухе до 40 минут и может быть готов к использованию за 5 минут.

Дроны в войне

Как писало FT, часто украинские и российские производители дронов покупают процессоры, камеры и двигатели у одних и тех же китайских поставщиков,чудом не пересекаясь во время визитов на заводы в Китае.

При этом все технологические новшества из Китая обе стороны получают почти одновременно.

