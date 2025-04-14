Пока неизвестно, на какой стадии находится украинская разработка.

Украина ведет разработку зенитного ракетного комплекса большой дальности с возможностью уничтожения целей на расстоянии до 100 км. Это система противовоздушной обороны стратегического уровня, к разработке которой предложили присоединиться странам ЕС, пишет Defense Express.

Отмечается, что речь может идти о разработке ЗРК, который будет вдвое мощнее Patriot. Это оружие может превышать SAMP/T по дальности.

В издании напомнили, что несколько дней назад министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин говорил о том, что украинский ОПК работает над собственным аналогом Patriot. Вероятно, он имел в виду именно это оружие.

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Пока неизвестно, на какой стадии находится украинская разработка, подчеркнули в издании. Тем не менее разговоры о ней ведутся уже несколько лет. Поэтому появление нового зенитного ракетного комплекса в арсенале ВСУ может стать известным только по факту, как, например, с "Длинным Нептуном".

В издании считают, что на запрос присоединиться к разработке нового украинского ЗРК могут те европейские страны, которым нужно такое оружие. Журналисты уверены, что этот запрос отклонят Франция и Италия, которые сейчас дорабатывают новую версию SAMP/T NG. Помимо этого есть и страны, которые заинтересованы в израильском или американском оружии, среди которых Германия и Польша.

В издании прогнозируют, что к разработке может проявить интерес Швеция, чье предприятие Saab уже выпускает собственные современные РЛС Giraffe 4A. Также предложение может показаться интересным Норвегии и компании Kongsberg, чей глава заявлял о намерении интегрировать в ЗРК NASAMS украинские ракеты.

Украинское оружие - другие новости

Ранее стало известно, что испанская компания Tecnove заключила контракт с украинским НПО "Практика" на производство бронеавтомобилей "Джура" и "Козак". Сборку машин наладят на территории испанского муниципалитета Эренсия.

Кроме того, руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов объяснял, почему украинское оружие не уступает иностранному. По его словам, Украина может быть ценным оборонным партнером демократического мира.

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