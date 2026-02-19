В Украине создали собственный ЗРК, но государство им не заинтересовалось, - СМИ

Пока Киев выпрашивает ПВО у западных партнеров, собственные разработки остались без внимания, и разработчик вынужден искать покупателей за границей.

В Украине разработали уникальный мультикалиберный зенитно-ракетный комплекс "Шершень", способный использовать зенитные ракеты разных систем – причем как советских, так и западных. Директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак в статье для liga.net раскрыл новые подробности об этой разработке.

Как отмечает эксперт, тот факт, что уникальный украинский ЗРК повезли на оружейную выставку Defense Show 2026 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) с одной стороны указывает на актуальность данного оружия для глобального рынка вооружений, а с другой – свидетельствует о том, что компания-разработчик вынуждена искать заказчиков за рубежом, не получив должной поддержки от украинского государства.

"И предприятие-разработчик, и его ЗРК переживают непростое время под постоянными ракетными обстрелами. Руководство уже ликвидированного Минстратегпрома, посетив компанию после одного из "прилетов" в 2025 году, констатировало проблему, но ничем не помогло, ведь предприятие частное", - пишет эксперт.

Что касается самого комплекса, то, по словам, Бадрака, это оружие очень нужно Силам обороны Украины в условиях интенсивных российских обстрелов. Во время испытаний комплекс успешно отстрелял пять разных типов зенитных ракет американской и советской разработки.

"Де-факто, украинские инженеры сделали универсальное средство ПВО-ПРО – одновременно малой и средней дальности – в контейнер могут быть загружены одновременно разные ракеты", – отмечает эксперт.

По словам Бадрака, американские инженеры из Raytheon Company, которая производит зенитные ракеты к комплексам Patriot, NASAMS и др., вообще не верили в возможность создания универсальной пусковой установки для зенитных ракет.

Все начиналось с проекта, получившего полуофициальное название FrankenSAM (буквально – ПВО-Франкенштейн), в рамках которого 28 советских зенитных комплексов "Бук" были переоборудованы под возможность запуска американских ракет "воздух-воздух" ввиду исчерпания запасов советских ракет к данному комплексу.

Побочным результатом вышеописанного опыта и стало появление "Шершня" – универсального мультикалиберного ЗРК, созданного уже с нуля. Украинское предприятие разработало собственную, совершенно новую пусковую установку, командно-штабную машину управления и радар. Изюминкой нового ЗРК является именно пусковая установка, но в целом комплекс создан по модульному принципу и может быть интегрирован с любым радаром на выбор заказчика.

Еще один интересный момент: "Шершень" может запускать советские ракеты "воздух-воздух" Р-27. А они производились и производятся в том числе в Украине.

"Предварительные подсчеты свидетельствуют, что стоимость ЗРК "Шершень" будет в 6-8 раз дешевле фактического, имеющегося ныне аналога – ЗРК NASAMS. Соответственно, в разы дешевле и ракеты к нему", – отмечает Бадрак.

