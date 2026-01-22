'Зомби-ракеты' Путина: The Telegraph рассказал, для чего Россия их оживила

Россия надеется истощить дорогостоящую ПВО Украины с помощью дешевых учебных боеприпасов.

В ходе воздушной атаки россиян 20 января на Украину летели одна гиперзвуковая ракета "Циркон", способная нести ядерный заряд, 18 баллистических и 15 крылатых ракет и 339 беспилотников. Отражение этой атаки обошлось Украине в 80 млн евро.

Но одна ракета, которая пробилась, застала Украину врасплох. РФ впервые запустила учебную ракету РМ-48У. Эти ракеты были сняты с эксплуатации, но вновь введены в строй в качестве наступательного оружия, пишет The Telegraph.

"У Украины нет другого выбора, кроме как отражать ожившие "зомби-ракеты", используя дорогостоящие оборонительные технологии, что, вероятно, является новой российской тактикой по истощению ресурсов Украины", - написало издание.

Что такое РМ-48У

РМ-48У, используемая в качестве мишени для учебных стрельб из зенитных ракетных комплексов С-300 и С-400, представляет собой модификацию обычных ракет 5В55 или 48Н6, срок службы которых закончился.

Их легко адаптировать, и они увеличивают вес российских бомбардировок.

Ракеты 5В55 и 48Н6 могут нести полезную нагрузку от 133 до 180 кг. Пока неясно, несла ли ракета, прорвавшая украинскую систему ПВО, боевую часть или использовалась в качестве обманки.

"Сверхзвуковые целевые ракеты РМ-48У созданы на основе списанных или вышедших из эксплуатации зенитных управляемых ракет. Они используют все старые вещи, которые лежат на складах", - сказал росСМИ неназванный военный эксперт.

"Теперь на их основе производятся ракеты класса "земля-земля" путем добавления боевой части. Это может быть боевая часть от стандартных ракет 5В55 и 48Н6ДМ или модернизированная осколочно-фугасная версия", - сказал российский военный эксперт.

Издание отметило, что поскольку эти ракеты были разработаны для совершенно других целей, им, вероятно, не хватает точности. Но они увеличивают объем российских ударов по украинским городам, вынуждая Киев тратить дефицитные и дорогостоящие ресурсы на защиту.

"Россия уже давно использует ракеты-перехватчики, то есть зенитные ракеты, предназначенные для перехвата приближающихся самолетов или ракет, в качестве наступательного оружия", - сказал Мауро Джилли, профессор военной стратегии и технологий в Школе Херти.

"Если выстрелить по параболической траектории, при попадании она нанесет определенный ущерб", несмотря на то, что ракеты не используются по своему прямому назначению, добавил он.

Хотя Джилли предостерег от того, чтобы рассматривать использование РМ-48У как признак нехватки ракет у РФ. Он отметил, что это "свидетельствует о том, что Россия использует все, что есть в ее распоряжении, для нанесения удара по Украине".

"Эти ракеты больше не имеют никакого применения, потому что выведены из эксплуатации... Поэтому стоимость их использования очень низка", - добавил Джилл.

Главная цель использования этих ракет - увеличение массы, "это означает, что украинсая система ПВО не сможет перехватить все".

Ракетные удары России

Как сообщал УНИАН, в ночь на 20 января РФ нанесла массированный удар по объектам энергетики в Украине. До сих пор ситуация в некоторых областях, а особенно в столице, остается очень сложной.

21 января офицер резерва Воздушных сил ВСУ, директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский прокомментировал, что РФ во время ударов по Украине испытывает различные типы ракет с целью их продажи на международном рынке.

