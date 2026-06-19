Германия проявила интерес к украинским крылатым ракетам, – Politico

В плановых документах в качестве кандидатов на роль недорогих крылатых ракет для Германии указаны две системы, связанные с Украиной.

Германия обращается к Израилю и Украине с целью возможного приобретения недорогих крылатых ракет большой дальности, необходимых для сдерживания России, сообщает Politico со ссылкой на полученные документы из отдела планирования Министерства обороны Германии.

Издание отмечает, что эта инициатива приобрела новую актуальность после того, как президент США Дональд Трамп решил не развертывать в Германии военное подразделение, оснащенное крылатыми ракетами Tomahawk большой дальности, а усилия Берлина по самостоятельной закупке этих ракет остаются открытыми.

По словам представителей отрасли и правительственных чиновников, осведомленных об этом вопросе, в настоящее время управление вооружений Министерства обороны Германии проявляет интерес к небольшим оборонным компаниям, таким как украинская Fire Point и израильская Covenant.

Видео дня

Отмечается, что в конкурсе участвуют две украинские компании – это впервые в истории крупных европейских оборонных контрактов – что подчеркивает технологический прорыв в оборонной промышленности Киева.

Издание отмечает, что этот шаг не означает, что Германия собирается закупать ракеты у какой-либо из этих компаний. Однако это указывает на то, что именно ищет Берлин: крылатые ракеты, которые были бы достаточно дешевыми для закупки крупными партиями, достаточно быстрыми для оперативного развертывания и способными представлять угрозу для российских военных объектов.

Согласно плановым документам, Германия реализует четырехнаправленный план нанесения глубоких ударов с суши.

Первое направление предусматривает закупку американской пусковой установки Typhon – наземной системы, способной запускать крылатые ракеты Tomahawk, – с планируемым вводом в строй в 2029 году.

На втором этапе запланирована закупка недорогих крылатых ракет, с планируемым вводом в строй в 2027 году.

Издание добавляет, что два других направления – это долгосрочные европейские проекты развития: создание высокотехнологичной крылатой ракеты совместно с Великобританией, запланированное на 2032 год, и гиперзвукового планирующего аппарата, также совместно с Великобританией, запланированного на 2035 год.

"Диверсифицированный арсенал крылатых ракет стал бы значительным стратегическим прорывом для Германии", – говорится в статье.

Издание отметило, что до этого Берлин в значительной степени полагался на Вашингтон в обеспечении огневой мощи большой дальности, необходимой для сдерживания России.

В частности, на саммите НАТО в 2024 году президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц договорились, что Соединенные Штаты начнут развертывать средства дальнобойного огня в Германии в 2026 году. Ожидалось, что этот пакет будет включать крылатые ракеты "Томагавк", ракеты SM-6, а впоследствии – гиперзвуковое оружие под командованием США.

Как сообщили изданию представители промышленности и правительства, Украина является ещё одним важным источником недорогих ракетных систем, которые рассматривает Берлин.

В плановых документах в качестве кандидатов на роль недорогих крылатых ракет для Германии указаны две системы, связанные с Украиной: Flamingo, произведенную украинской компанией Fire Point, и BARS – комбинацию ракеты и дрона средней дальности, которую производит неназванная украинская компания.

Согласно документам, обе системы рассматриваются в рамках экспериментального исследования, которое может привести к заключению контракта на производство, если вооружение окажется пригодным.

В ответ на запрос POLITICO о комментарии представитель Министерства обороны заявил, что война в Украине продемонстрировала: удары по стратегическим целям, расположенным глубоко за линией фронта, стали "необходимым условием для эффективного сдерживания".

"Экономически эффективные системы способны преодолевать средства противовоздушной обороны противника с помощью массированных атак и поэтому имеют высокую оперативную ценность", – добавил он.

Издание сообщило, что министерство стремится расширить эти возможности "как можно скорее" и следит за рынком, но отказалось обсуждать конкретные планы закупок или названия компаний.

Военная помощь Украине от Германии: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам министра обороны Бориса Писториуса, Германия выделит Украине 400 миллионов долларов на закупку боеприпасов для систем противовоздушной обороны. В частности, речь идет о ракетах-перехватчиках для системы Patriot. Средства будут выделены через механизм PURL, предусматривающий финансирование закупки американского вооружения и боеприпасов для Украины. Писториус подчеркнул, что благодаря этому решению его страна буквально каждую ночь и каждый день спасает человеческие жизни.

Также мы писали, что Германия могла профинансировать для Украины поставку норвежской системы противовоздушной обороны NOMADS. Это существенно укрепило противовоздушную оборону Украины. По имеющимся данным, на данный момент Украина получила в общей сложности восемь таких норвежских систем ПВО ближнего радиуса действия. По словам экспертов, главным преимуществом NOMADS является то, что они могут работать полностью автономно.

Вас также могут заинтересовать новости: