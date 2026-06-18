Украина и Германия договорились создать систему ПВО для противодействия баллистике

Министры обороны Украины и Германии подписали соответствующее соглашение, но теперь необходимо достичь взаимопонимания между производителями обеих стран.

Украина и Германия сделали шаг на пути к совместному созданию новой системы противовоздушной обороны для противодействия баллистическим ракетам.

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Владимир Зеленский и министр обороны Германии Борис Писториус сообщили в начале заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") в штаб-квартире НАТО.

Как заявил Зеленский, все видят, что российский диктатор Владимир Путин рассчитывает на постоянные ракетные атаки против Украины.

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"И у него есть баллистические ракеты, поэтому нам нужны противоракетные средства. Мы многое сделали для защиты от беспилотников, и наш уровень перехвата составляет около 90%. Это очень серьезное достижение. Мы также защищаемся от крылатых ракет, но российские баллистические ракеты остаются проблемой, и нам нужен ответ на эту проблему", - сказал Зеленский.

Сближение Украины и Германии в области баллистики

Вместе с тем, как объявил президент, сегодня Украина и Германия делают очень важный совместный шаг на пути создания возможностей противоракетной обороны. Зеленский сообщил:

"У нас есть некоторые технологии. У Германии есть некоторые технологии. И сегодня наши министры обороны уже подписали соглашение об объединении этих возможностей. В Украине есть компания, способная производить баллистические ракеты. В этом направлении работает компания Fire Point. И у вас также есть компании, способные на это".

Он добавил, что ещё должна состояться встреча на уровне советников по вопросам национальной безопасности, а на уровне руководителей компаний встреча уже состоялась.

"Поэтому давайте сделаем это для нашей совместной обороны как можно быстрее. И мы призываем все страны внести как можно больший вклад в эти совместные усилия", - подчеркнул Зеленский.

Как добавил президент, "наша антибаллистическая коалиция, все входящие в неё страны, должны продемонстрировать полную готовность и достичь реальных лучших результатов в этом году".

"К этой зиме мы уже должны увидеть конкретные результаты нашей совместной работы в области противоракетной обороны. Это то, что нужно всем нам, не только Украине, и это долгосрочные усилия. Пожалуйста, поддерживайте это на всех уровнях и всеми возможными способами", - подчеркнул Зеленский.

Производители Украины и Германии теперь должны найти общее понимание

В свою очередь, как сообщил министр обороны Германии Писториус, партнерство с Украиной "больше не является улицей с односторонним движением и уже давно таковым не является".

Как отметил Писториус, сегодня они вместе с украинским коллегой Михаилом Федоровым подписали соглашение, которое "проложит путь к совместной разработке новой системы ПВО для противодействия баллистическим ракетам, если промышленность сможет прийти к взаимопониманию". Писториус сообщил:

"Несколько немецких предприятий заинтересованы в этом проекте. Он может внести важный вклад в безопасность в Европе и Украине".

ПВО для Украины

Как сообщал УНИАН, Зеленский во время саммита лидеров государств "Большой семерки" во французском Эвиане обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой предоставить Украине лицензии на производство антибаллистических ракет.

При этом лидеры стран "Большой семерки" (Франции, США, Великобритании, Германии, Италии, Японии и Канады) выступили с заявлением, в котором говорится, что они намерены рассмотреть возможность распространения на Украину лицензий, чтобы позволить увеличить военное производство.

По данным Bloomberg, Трамп попросит американские оборонные компании производить средства ПВО по лицензии в Украине и Европе.

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