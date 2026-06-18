Германия, вероятно, оплатила поставку норвежских систем NOMADS для Украины, – СМИ

Это система противовоздушной обороны ближнего радиуса действия, которая может быть оснащена четырьмя ракетами.

Для укрепления противовоздушной обороны Украины, в частности против беспилотников и крылатых ракет, правительство Германии, по всей видимости, профинансировало поставку норвежской системы противовоздушной обороны NOMADS. Об этом пишет проект German Aid to Ukraine (GAU) со ссылкой на военного обозревателя Jeff2146.

Сообщается, что на сегодняшний день Украина получила в общей сложности восемь таких норвежских систем ПВО ближнего радиуса действия.

В издании пояснили, что NOMADS (Национальная маневренная система противовоздушной обороны) – это система противовоздушной обороны ближнего радиуса действия, которая может быть оснащена четырьмя ракетами AIM-9X Block II Sidewinder или таким же количеством ракет IRIS-T.

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Эксперты утверждают, что главным преимуществом NOMADS является то, что они могут работать полностью автономно.

"Разработанная на базе ACSV (бронированной боевой машины поддержки), она имеет бронированную конструкцию, а также оснащена дистанционно управляемым оружейным модулем, который можно оснастить тяжёлым пулемётом Browning M2", – говорится в материале.

Системы ПВО NOMADS: что известно

Как сообщал УНИАН, два года назад норвежская оборонная компания Kongsberg Defense & Aerospace, производящая ЗРК NASAMS, объявила о выводе на рынок маневренной системы противовоздушной обороны малой дальности NOMADS.

В компании сообщили, что NOMADS был разработан для норвежской армии. Тогда заявлялось, что Вооруженные силы Норвегии получат шесть машин, четыре из которых уже поставлены. Система NOMAD была успешно испытана в ходе боевой стрельбы в конце мая.

Федеральное правительство Германии рассматривало возможность предоставить эту систему украинским Вооруженным силам.

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