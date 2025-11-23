Когда запасы Т-72 и Т-72А исчерпаются, у России останутся только совсем уж старые машины еще более ранних поколений.

Россия начала массово снимать с консервации самые ранние версии танков Т-72, которые до сих пор не трогала ввиду их сильного устаревания и в целом плохого состояния. Об этом сообщают аналитики открытых данных (OSINT), действующие в соцсетях под псевдонимами Covert Cabal и Jompy.

Изучив спутниковые снимки баз хранения военной техники, они отмечают, что до 2025 года россияне почти не прикасались к запасам танков Т-72 "Урал" и Т-72А: по состоянию на начало этого года на складах их все еще оставалось 80% от довоенного количества.

Но уже в 2025 году эти устаревшие танки начали снимать с консервации ударными темпами. По подсчетам Covert Cabal и Jompy, количество Т-72 "Урал" и Т-72А на складах упало вдвое — до 40% от довоенных запасов, или до примерно 450 единиц.

Параллельно исследователи фиксируют масштабный рост количества танков на промплощадке при "Уралвагонзаводе", где проводится их ремонт и модернизация. В течение большей части полномасштабной войны там находилось около сотни старых танков единовременно. Но теперь там их около 480.

Covert Cabal соглашается с мнением украинского аналитика, действующего под псевдонимом Tatarigami, который ранее заявил о запуске в России масштабной программы по модернизации запасов старых танков Т-72.

Covert Cabal также отмечает, что после восстановления ии модернизации всех Т-72 и Т-72А (на что может потребоваться не один год), запасы советских танков в России будут практически полностью исчерпаны. Ведь кроме этих двух типов танков на складах у россиян остается только около 10% от предвоенного количества Т-72Б и Т-80, а также некоторое количество Т-55, Т-62 и Т-64, которые уж слишком устарели морально.

Как писал УНИАН, за время войны структура потерь российской артиллерии кардинально изменилась, что, по мнению аналитиков, косвенно указывает на исчерпание запасов современных артсистем. Если в начале войны россияне теряли в основном САУ 152-го калибра, то в 2025 году примерно две трети потерь приходятся на устаревшие буксируемые орудия, а доля 152-мм систем упала до 11 %.

Также мы рассказывали, что ликвидация одного российского военнослужащего на фронте стоит Силам обороны в среднем 784 доллара, средняя стоимость уничтожения одной единицы военной техники – 949 долларов.

