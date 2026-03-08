Почему немецкие танки Leopard 2 потеряли статус 'неуязвимых' в Украине: ответ эксперта

Автор назвал опыт эксплуатации этих танков на украинском фронте "холодным душем" для многих экспертов.

Немецкий Leopard 2, который десятилетиями считался эталоном западной бронетехники, столкнулся с суровыми реалиями полномасштабной войны. Несмотря на совершенную 120-мм пушку и мощный двигатель, боевые действия в Украине продемонстрировали, что даже "стальные монстры" имеют свои слабые места, которые подробно проанализировал британский эксперт Джек Бакби в своем исследовании для 19FortyFive.

Передача этих машин странами НАТО имела целью укрепить возможности Киева в противостоянии российской бронетехнике. Однако суровая реальность - от проблем с ремонтом до доминирования беспилотников - существенно осложнила их эксплуатацию, пишет эксперт.

Он рассказывает, что созданный концерном Krauss-Maffei Wegmann в 70-х годах, Leopard 2 стал достойным наследником своего предшественника. Во времена Холодной войны его проектировали как идеальное оружие против танковых колонн СССР, делая ставку на скорость и огневую мощь. Благодаря двигателю мощностью 1500 л.с. этот 60-тонный гигант разгоняется до 70 км/ч, а его 120-мм гладкоствольная пушка Rheinmetall легко преодолевает даже самую прочную броню.

Процесс передачи техники начался в 2023 году после длительных дискуссий на Западе. К инициативе присоединились Польша, Норвегия, Испания и Канада. Однако, как пишет автор, украинская армия столкнулась с рядом эксплуатационных препятствий:

Высокотехнологичные системы танка требуют специфических знаний и инфраструктуры, которые на Западе обеспечиваются разветвленными сетями тылового обеспечения.

Поскольку сервисные центры изначально находились за пределами Украины, например, в Польше, поврежденные машины приходилось эвакуировать с фронта на большие расстояния, что снижало количество боеспособных единиц на передовой.

Эксперт отмечает, что массовое использование БПЛА кардинально изменило условия работы Leopard 2. FPV-дроны атакуют верхнюю часть танка, где броня традиционно является самой тонкой, поскольку ранее основная угроза ожидалась от наземных ракет или других танков.

Дополнительную опасность представляют российские противотанковые комплексы, такие как "Корнет". Без надежного прикрытия со стороны средств РЭБ и ПВО даже такие легендарные машины, как Leopard 2 или американские M1 Abrams, остаются уязвимыми, отмечается в материале.

Еще одним барьером, по словам автора, стала невозможность полноценного применения доктрины комбинированных операций. Согласно стандартам НАТО, танки не должны воевать изолированно - они действуют в тесной связке с пехотой, артиллерией и авиацией. Однако из-за плотных минных полей и многослойной обороны россиян украинские танкисты часто вынуждены действовать ограниченными группами. Это превращает потенциальные быстрые прорывы в изнурительные позиционные бои, рассказывает автор.

Ранее УНИАН писал, что Выстраданный опыт Украины в борьбе с иранскими беспилотниками стал жизненно важным для США и стран Персидского залива в условиях прямого противостояния с Тегераном. Киев уже выразил готовность делиться уникальными наработками по созданию эшелонированной обороны, где дорогие системы ПВО сочетаются с мобильными группами и недорогими антидроновыми решениями. Сейчас американские военные пытаются оперативно наверстать упущенное, внедряя проверенные в украинских боях технологии, такие как комплексы Merops и дроны-перехватчики.

Добавим, что Госдепартамент США заключил контракт на почти 15 миллионов долларов с компанией Echodyne о поставке Украине передовых радаров для обнаружения "шахидов". Эти тактические системы с электронным сканированием обеспечивают непрерывный 360-градусный обзор, позволяя военным оперативно обнаруживать воздушные угрозы на расстоянии до 5 километров. Помимо самого оборудования, соглашение предусматривает непосредственную техническую поддержку радаров специалистами на территории Украины для обеспечения их бесперебойной работы в боевых условиях.

