Турция отложила серийный старт истребителя KAAN, но готовит полеты

Первый серийный прототип турецкого истребителя KAAN поднимется в небо в 2026 году, тогда как старт серийного производства перенесли с 2028-го на 2029 год.

Турция готовит истребитель пятого поколения KAAN. Летные испытания начнутся в этом году, хотя производство отложено до 2029 года, сообщил генеральный директор Turkish Aerospace Industries (TAI) Мехмет Демироглу в интервью SAHA İstanbul.

Сейчас изготавливаются три прототипа, которые примут участие в летных испытаниях: второй самолет поднимется в небо до конца 2026 года, третий – в начале 2027-го. Демонстратор технологий, который совершил первый полет в 2024 году, сейчас используется для наземных испытаний и отработки систем.

Серийное производство KAAN ожидается в 2029 году – на год позже предыдущих планов 2028 года. Как отмечают эксперты Defense Express, для таких сложных проектов изменения графика вполне логичны, ведь нужно время на проверку и интеграцию многочисленных компонентов.

Видео дня

Уже есть первый заказчик истребителя – Индонезия. Также заинтересованность выразила Испания, которая отказалась от американских F-35 и теперь ищет альтернативу после развала европейского проекта FCAS.

Первые самолеты KAAN сойдут с конвейера с американским двигателем General Electric F110-GE-129, а собственную турецкую силовую установку планируют разработать позже. Однако пока получить двигатели США сложно из-за наложенных на Турцию санкций.

Истребитель KAAN - последние новости

Ранее гендиректор турецкой компании Turkish Aerospace Industries Мехмет Демироглу заявил, что ожидается заказ на сотни турецких истребителей пятого поколения KAAN.

После нескольких лет неопределенности Испания, похоже, окончательно отказалась от закупки американских F-35 производства Lockheed Martin. Как сообщает издание El Universo, Мадрид в настоящее время рассматривает возможность приобретения турецких истребителей пятого поколения KAAN.

Вас также могут заинтересовать новости: