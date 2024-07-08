Компания Turkish Aerospace Industries (TAI) ожидает получить заказ на около 250-300 истребителей KAAN.

По словам генерального директора турецкой компании Turkish Aerospace Industries Мехмета Демироглу, ожидается заказ на сотни турецких истребителей пятого поколения KAAN. Об этом сообщает Defense Express.

Для Воздушных сил Турции построят более 100 таких самолетов.

"Кроме того, мы стремимся поставлять по крайней мере такое же количество, если не больше, нашим дружественным и союзным странам, ориентировочно около 150 единиц", - говорится в заявлении гендиректора.

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Таким образом, TAI ожидает получить заказ на около 250-300 машин, что является действительно амбициозным планом. Для сравнения, за все годы американцы построили лишь 195 истребителей пятого поколения F-22, а общее количество российских Су-57 вообще составляет лишь около 15 истребителей.

Ранее российской армии пообещали 76 таких машин до 2028 года, однако эти планы были озвучены еще до начала полномасштабной войны. Сейчас, насколько можно судить, Россия способна производить лишь несколько Су-57 в год. То есть, скорее всего, предыдущие планы будут скорректированы.

Украина хочет получить KAAN

Новость о запланированных объемах производства KAAN является достаточно важной в контексте будущего перевооружения Воздушных сил ВСУ. Дело в том, что ранее Украина выразила заинтересованность в истребителе от TAI.

В случае действительно масштабного производства можно ожидать снижения цены на самолет (ранее называли "нескромную" цифру в 100 млн долларов за единицу).

Также отметим, что по словам турецких разработчиков, новый истребитель-невидимка будет лучше американского F-35.

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