Турция может получить первого европейского заказчика на свой истребитель пятого поколения.

После нескольких лет неопределенности Испания, похоже, окончательно отказалась от закупки американских F-35 производства Lockheed Martin. Как сообщает издание El Universo, Мадрид сейчас рассматривает возможность приобретения турецких истребителей пятого поколения KAAN, разработанных компанией TAI (Turkish Aerospace Industries).

Еще летом испанские власти подтвердили, что страна больше не планирует покупать F-35, хотя идея приобретения этих самолетов обсуждалась с 2017 года. Четыре года назад отказ объяснили нехваткой средств и концентрацией ресурсов на совместном европейском проекте FCAS (Future Combat Air System).

Однако сейчас программа FCAS переживает кризис: после конфликта между Dassault Aviation и немецкой стороной ее дальнейшее будущее под вопросом. В этих условиях Испания, остающаяся с флотом истребителей четвертого поколения, ищет альтернативу.

По данным источников, KAAN может стать именно таким временным решением - до появления европейского истребителя шестого поколения. Самолеты KAAN должны поступить на вооружение Турции примерно в 2030 году, и Мадрид рассматривает возможность присоединиться к проекту в качестве заказчика.

Этот шаг вписывается в тенденцию усиления авиационного партнерства между Испанией и Турцией. Ранее Испания уже заказала у Анкары учебно-боевые самолеты Hürjet на сумму более 1 млрд евро, став первым иностранным оператором этой машины.

Для Турции возможный испанский заказ на KAAN станет мощным импульсом для развития собственного авиапрома. Анкара неоднократно заявляла, что нуждается в иностранных контрактах для финансового укрепления проекта KAAN и его масштабного производства.

Украина тоже хочет KAAN

Как сообщал УНИАН, по словам генерального директора турецкой компании Turkish Aerospace Industries Мехмета Демироглу, ожидается заказ на сотни турецких истребителей пятого поколения KAAN.

Новость о запланированных объемах производства KAAN является достаточно важной в контексте будущего перевооружения Воздушных сил ВСУ. Дело в том, что ранее Украина выразила заинтересованность в истребителе от TAI.

