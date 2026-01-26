Производитель стратегической авиации РФ 'Туполев' столкнулся с кучей проблем: что случилось

Для Украины такая ситуация с этой российской компанией представляет определенный интерес.

В России заявили об изменении руководства в самолетостроительной компании "Туполев". Теперь вместо 76-летнего менеджера Александра Бобрышева назначили 37-летнего Юрия Амбросимова, который до этого был заместителем управляющего директора по экономике и финансам.

Как пишет Defense Express, такие изменения являются показательными в руководстве "Туполева", ведь это произошло через год после предыдущего раунда кадровых ротаций, которые состоялись в 2024 году.

"Для нас эта ситуация представляет интерес, потому что речь идет о компании-производителе стратегических бомбардировщиков типов Ту-22М3, Ту-160 и одновременно разработчике стратегического бомбардировщика типа Ту-95МС. Кроме того, "Туполев" производит лайнеры типа Ту-214, которые могут иметь двойное назначение. Особенно после призывов российских пропагандистов превратить эти лайнеры в "мобилизационные ракетоносцы" под Х-101 и Х-22", - объяснили аналитики.

Претензии к производителю Ту-22М3, Ту-160 и Ту-214

В издании напомнили, что основным активом компании "Туполев" является "Казанский авиазавод", где изготавливают новые Ту-214, собирают Ту-160М из заготовок советского времени в рамках программы "воспроизводства", а также осуществляется программа модернизации бомбардировщиков Ту-22М3 до уровня Ту-22М3М.

"Первая претензия существенного характера, которая привела к смене руководства "Туполева" и обсуждается в российских профильных ресурсах - накопленные претензии по линии Минобороны РФ, касающиеся невыполнения оборонных заказов", - отметили эксперты.

К примеру, в мае 2025 года "Арбитражный суд" Москвы решил в пользу Минобороны РФ взыскать с "Туполева" 3 млрд рублей в рамках иска, который был подан еще летом 2024 года. В то же время в июне прошлого года российское Минобороны подало иск к этой компании еще на 900 млн рублей.

Второй претензией, по словам аналитиков, является невыполнение контрактов по производству лайнеров Ту-214 для коммерческих заказчиков, в результате чего накопились финансовые претензии в судебном порядке. В частности, 6,2 млрд рублей за недоставленные Ту-214 от компании "Туполев" в суде пытается взыскать российская "Татнефть".

Какова цена одного стратегического бомбардировщика в России?

Данные из открытых источников свидетельствуют о том, что, к примеру, стоимость Ту-160М составляет 15-16 млрд рублей за "борт". А ремонт/модернизация одного Ту-95МС составляет от 3,77 миллиардов рублей до 5,3 миллиардов рублей за "борт", однако все зависит от места выполнения работ. Поэтому общая сумма в 3,9 млрд рублей судебных претензий может в лучшем случае покрыть расходы на ремонт одного Ту-95МС, добавляют в Defense Express.

"Впрочем, именно Минобороны РФ может иметь значительно более масштабные претензии к тому же "Туполеву". Например, в 2025 году стратегическая авиация страны-агрессора должна была получить четыре Ту-160М, выпущенные из цехов КАЗ в течение 2022-2023 годов. Однако только в начале 2026 года состоялась передача двух из этих самолетов вооруженным силам РФ, причина задержки с передачей в целом не обнародуется", - подчеркнули в публикации.

Отмечается, что по программе модернизации Ту-22М3М было изготовлено только два самолета (в 2018 и 2023 годах), однако руководство КАЗ сообщало об амбициях провести модернизацию 30 таких дальних бомбардировщиков.

"Что касается производства лайнеров Ту-214, то картина выглядела следующим образом. План на 2023 год предусматривал поставку трех самолетов, по факту не было поставлено ни одного. План на 2024 год предусматривал поставку 10 самолетов, по факту было поставлено только один", - отметили в материале.

По словам экспертов, когда в России заявляют о Ту-214 на заводе по Ту-160 и Ту-22М3, то речь идет именно о скрытых средствах на ВПК.

"Другими словами - что в рамках этой конструкции производство Ту-214 может выступать "ширмой" для мощностей по стратегической авиации, и что на этом фоне заявленные россиянами цифры по производству этих лайнеров двойного назначения следует воспринимать критически", - пишут аналитики.

В то же время, если говорить о сегменте стратегической авиации, то, по мнению экспертов, россияне вряд ли могут похвастаться успешностью. Об этом говорит и то, что из четырех Ту-160М после нескольких лет ожидания Минобороны России приняло только два стратегических бомбардировщика.

"Вполне вероятно, что само руководство РФ полностью осознает уровень проседания своего ВПК по технологиям и производственным возможностям. Поэтому не видит другого варианта, кроме как с определенной периодичностью устраивать кадровые перестановки на флагманских предприятиях своего ОПК, как на паллиативный формат решения проблем", - подытожили в материале.

Авиация РФ - последние новости

Ранее эксперт по вооружениям Иван Киричевский объяснил, почему Украина не сбивает российские ракетоносцы в воздухе. В то же время он также напомнил о двух успешных примерах, когда украинцам удавалось поражать российские ракетоносцы на значительном расстоянии.

"Вполне вероятно, что и сейчас наша военная машина находится в поиске асимметричного решения, которое принесет новые потери российским ракетоносителям. Но не забываем, что на подготовку "Паутины" ушло 2 года, то есть эффективные решения не вырабатываются быстро", - сказал Киричевский.

Также аналитики Defense Express писали, что Россия вышла на рекорд выпуска Ил-76, но мечта о новых авиаполках трещит по швам. Отмечается, что это рекордные темпы для программы, однако их недостаточно для выполнения стратегических планов по расширению военно-транспортной авиации (ВТА).

