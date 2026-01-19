Россия вышла на рекорд выпуска Ил-76, но мечта о новых авиаполках трещит по швам, - СМИ

Рекордные темпы производства не позволяют РФ выполнить план по созданию четырех новых полков военно-транспортной авиации.

Россия в 2025 году нарастила производство военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А до рекордного уровня, однако даже эти темпы не позволяют реализовать планы Минобороны РФ по созданию четырех новых полков военно-транспортной авиации (ВТА), пишет Defense Express.

По итогам 2025 года российский военно-промышленный комплекс изготовил и передал семь самолетов Ил-76МД-90А. Для сравнения, в 2023 и 2024 годах РФ получала по шесть таких машин, в 2022 году – пять, в 2021-м – только две.

Если эти данные соответствуют действительности, то за время полномасштабной войны против Украины Россия в целом получила 24 новых Ил-76МД-90А. Формально это рекордные темпы для программы, однако их недостаточно для выполнения стратегических планов по расширению ВТА.

Планы, которые постоянно срывались

Идея создать четыре новых полка военно-транспортной авиации появилась еще в начале 2021 года. Предполагалось, что каждый полк будет иметь по три эскадрильи, в общей сложности по 27 самолетов, а суммарно – 108 машин. Основу должны были составить Ил-76 и Ан-26, с привлечением имеющихся тяжелых вертолетов Ми-26.

Впрочем, реализация плана с самого начала упиралась в возможности российского авиапрома. Контракт 2012 года предусматривал поставку 39 Ил-76МД-90А до 2018 года, но фактически было поставлено только четыре. Последующие корректировки графиков также не дали результата: вместо запланированных 13 самолетов до 2021 года Россия получила только пять, а в 2024-м вместо восьми – шесть.

Показательно, что о первой поставке Ил-76МД-90А в 2025 году в РФ заявили только в сентябре, что порождало сомнения относительно выполнения даже минимальных планов.

Реальное состояние ВТА РФ

В настоящее время военно-транспортная авиация РФ имеет три полка, оснащенные Ил-76МД, а также два смешанных полка с Ан-124 и Ил-76МД/МД-90А. Общее количество самолетов Ил-76 различных модификаций оценивается примерно в 110 единиц.

Несмотря на громкие заявления, фактически Россия приступила к формированию только одного нового – 600-го полка ВТА в составе 18-й авиадивизии. Информации о завершении этого процесса нет. Отдельно стоит упомянуть 235-й авиаполк, сформированный в 2017 году, который также получает новые Ил-76МД-90А.

Кадровый и производственный дефицит

Для создания новых полков нужны не только самолеты, но и подготовленный личный состав. Только в 2024 году РФ заявила о возобновлении работы Ульяновского училища военно-транспортной авиации. Это свидетельствует о том, что кадровый вопрос остается критическим.

Таким образом, расширение флота Ил-76 упирается сразу в два фактора: хроническое отставание в производстве самолетов и медленные темпы подготовки летного и технического состава.

Для сравнения, в 1990 году военно-транспортная авиация СССР насчитывала около 385 самолетов Ил-76. К таким масштабам современная Россия даже близко не приближается.

По открытым российским данным, с начала 2022 года до сентября 2023-го ВТА РФ выполнила около 8 тысяч самолетов, перевезла 132 тысячи тонн грузов и доставила более 376 тысяч военнослужащих для обеспечения войны против Украины. Однако даже рекордные для РФ темпы производства новых Ил-76 не способны существенно изменить эту картину.

