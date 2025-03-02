Как отметил Анатолий Храпчинский, украинцы волонтерят на производстве и создании современных видов вооружений.

Украинская ракета "Трембита" стоит 10-15 тысяч долларов, тогда как ракеты для американским РСЗО HIMARS - 160-180 тысяч долларов. Заместитель гендиректора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы, бывший офицер Воздушных сил Анатолий Храпчинский в эфире Украинского Радио объяснил такую разницу в ценах.

"В действительности в десятки раз дешевле наши некоторые разработки. Это не потому, что они (разработчики - УНИАН) что-то дешевле [ставят]. На самом деле большинство наших инженеров, компаний, которые сейчас работают в направлении создания современных беспилотных систем, наземных роботизированных комплексов, средств радиоэлектронной разведки или радиоэлектронной борьбы, - это инвестиция собственных возможностей, собственных разработок, собственных мнений, за которые инженеры не берут деньги", - отметил эксперт.

При этом, как добавил Храпчинский, в большинство европейских и американских разработок свои знания закладывают большое количество ученых, и это "оценивается в деньгах".

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"Сейчас мы говорим, что мы волонтерим на производстве и создании современных видов вооружений. И это помогает нам существенно бить по важным местам на территории Российской Федерации… Здесь есть перспективы, и я постоянно подчеркиваю, что эту войну выиграют военные, волонтеры и инженеры", - акцентировал эксперт.

Украинская ракета "Трембита" - что сообщалось

Напомним, ранее на выставке Brave1 Defense Tech Innovations Forum 2025 в Украине представили отечественную крылатую ракету "Трембита".

По данным журналистов The Economist, "Трембита" способна развивать скорость до 400 км/ч и лететь на расстояние до 200 км. При этом сообщалось, что разрабатывается большая и более мощная модель, которая "сможет долететь до Москвы".

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