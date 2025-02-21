На форуме также были представлены сотни различных геймченджеров войны.

В Украине представили отечественную крылатую ракету "Трембита" на выставке Brave1 Defense Tech Innovations Forum 2025. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

"Провели масштабную выставку оборонных технологий, где представили сотни геймченджеров войны - от БпЛА и РЭБ до ракет и тренировочных систем для военных", - говорится в сообщении.

Также 29 команд презентовали проекты перед мировыми инвесторами. Среди самых интересных - инструмент на базе ИИ для анализа фото с БпЛА и программное решение для улучшения эффективности поражения цели огневыми средствами.

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Украинская крылатая ракета "Трембита" - что известно

Ранее журналисты The Economist сообщили, что Украина уже полтора года работает над созданием собственной ракеты "Трембита". По данным журналистов, она способна развивать скорость до 400 км/ч и лететь на расстояние до 200 км. При этом разрабатывается также большая и более мощная модель, которая "сможет долететь до Москвы".

Украина планирует запустить эту ракету в серийное производство после полевых испытаний. По данным СМИ, стоимость этой ракеты с приманкой - 3 000 долл. А 15 000 долл. стоит комплект с 20-30-килограммовой боеголовкой.

Военный эксперт Роман Свитан заявил, что Украина может производить до 100 единиц более простой версии "Трембиты" в неделю. Эксперт добавил, что главное преимущество этой ракеты - это ее дешевизна. И именно поэтому было принято решение брать ее на вооружение.

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