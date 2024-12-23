Подробности украинской ракетной программы тщательно охраняются, и на то есть веские причины.

Украина работает над развитием ракетной промышленности на фоне возможных проблем с западной помощью в будущем. Одной из ракет, над которой ведется работа, является "Трембита", пишет The Economist.

"Двигатель "Трембиты" – это современный ремейк импульсного реактивного двигателя стоимостью 200 долларов, который впервые был использован в немецкой бомбе V-1 в 1944 году. Труба двигателя – черновой вариант. Под ней висит более стильный серый прямоугольный корпус, скрывающий систему наведения и боеголовку ракеты", – пишет издание.

"Трембита" в базовой комплектации способна развивать скорость до 400 км/ч и имеет дальность полета 200 км. Но разрабатывается также большая и более мощная модель, которая сможет долететь до Москвы. Серийное производство должно начаться после финальных полевых испытаний. Примечательно, что разработчикам понадобилось всего полтора года, чтобы достичь такого результата, ведь обычно путь от чертежей до попадания оружия на поле боя занимает много лет.

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Неизвестно, как долго Украина сможет рассчитывать на большие объемы иностранной военной помощи. Поэтому "Трембита" – один из нескольких проектов, которые, как надеются в Украине, дадут толчок возрождению отечественной промышленности.

В советское время Украина была мировым лидером в области космических и ракетных инноваций. Днепровский завод "Южмаш" производил четыре поколения стратегических ракет. Но так было до 1994 года, когда согласно Будапештскому меморандуму, Украина отдала свои ядерные малые баллистические ракеты в обмен на бесполезные – как оказалось – гарантии безопасности. Более поздние попытки возродить отрасль терпели неудачи из-за коррупции, слабости правительства, российского вмешательства и отсутствия политической воли.

Подробности украинской ракетной программы тщательно охраняются, и на то есть веские причины. Россия неустанно атакует производственные мощности, убивая и нанося увечья сотням рабочих. Так, в декабре 2023 года несколько крылатых ракет попали в завод по производству ракет "Нептун" в Киеве. В ноябре 2024 года Россия нацелилась на "Южмаш" в Днепре своей "новой" межрегиональной баллистической ракетой "Орешник".

Из-за этого производство ракет в Украине вышло на новый уровень – подземный. Часть процессов переместили в защищенные бункеры. Производство разбросано по сотням неприметных объектов.

Другим сложным вопросом является финансирование. Правительство поддерживает производство любой ракеты, которая доказала, что может летать, предлагая частным производителям такую же максимальную норму прибыли в 25%, которую оно предоставляет производителям беспилотников. Но разработчикам часто приходится рисковать значительными суммами собственных денег, чтобы запустить проект.

Еще более сложной задачей является масштабирование до промышленного производства – привлечение капитала, закупка чувствительного оборудования из-за рубежа и обеспечение безопасности. Здесь Украина отстает от государственного военного комплекса России.

Один из источников утверждает, что новые партнерства с западными союзниками являются лучшим способом масштабирования. Не каждая страна готова делиться собственным опытом, оборудованием и рисками. Однако некоторые активизируются – в частности, Дания и Великобритания.

Для Запада потенциал очевиден. Производство крылатой ракеты с почти идентичными летными характеристиками может быть в 12 раз дешевле в Украине, чем в Западной Европе, объясняет издание:

"Например, ракета "Трембита" стоит всего $3 000 в варианте с приманкой и $15 000 в комплекте с 20-30-килограммовой боеголовкой – выгодное предложение в ракетном мире".

Но сейчас Украине нужно время, и его может не хватить. Высокопоставленный чиновник по вопросам безопасности говорит, что государству нужен минимум год на то, чтобы произвести ракеты в таком количестве, с такой дальностью и возможностями, которые бы серьезно угрожали России.

К тому времени многое может измениться. Неизвестно, как поступит избранный президент США Дональд Трамп. Россия тоже может использовать переговоры о прекращении огня, чтобы потребовать ограничить производство украинских ракет. Но людей, которые работают над "Трембитой", это не остановит, уверяет глава команды инженеров Сергей Бирюков:

"Если и будет перемирие, то только между правительствами. Мы – партизаны. Наши ракеты будут продолжать летать".

Украинское оружие

В Украине активно развиваются компании производства дронов, разрабатывая каждый раз новые БПЛА для нужд фронта. Как пишет WSJ, Украина делает ставку на то, что свободный рынок производства оружия может опередить Россию.

Украинские разработки активно допускают к использованию Силами обороны Украины. На днях в Минобороны сообщили, что такое решение приняли по дистанционно управляемому боевому модулю Wolly. Он оснащается пулеметом калибра 7,62 или 12,7 мм с боекомплектом с системой автоматической подачи патронов, тепловизором, системой автоматического обнаружения, распознавания и сопровождения целей.

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