Одна из жертв не дожила 2 дня до дня рождения: подробности атаки на Киев

Сейчас после дроновой атаки есть двое погибших и шестеро пострадавших, а также раненый в результате атаки баллистикой.

Женщина, которая погибла в Киеве в результате удара российских оккупантов, не дожила два дня до своего дня рождения.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

"В результате атаки российскими дронами сегодня в Шевченковском районе погибли мать и сын - 1960 и 1997 года рождения. Погибшая женщина не дожила два дня до своего дня рождения", - написал он.

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Другой дрон прицельно ударил по дому в Святошинском районе. "Там уже подтверждено 6 пострадавших, из них четверо - дети", - сообщил Ткаченко.

Он отметил, что в одной из квартир ранения получили брат с сестрой и их отец. Они были госпитализированы.

"В общем пока после дроновой атаки 2 погибших, 6 пострадавших. Среди пострадавших четверо - дети, из них трое - госпитализированы. Двум пострадавшим (ребенок 14 лет и женщина 47 лет) помощь оказали на месте", - сообщил глава КГВА и добавил, что также есть раненый в результате атаки баллистикой.

Ткаченко отметил, что сейчас на всех локациях продолжаются работы по ликвидации последствий российской атаки. "Тем временем в окрестностях столицы снова вражеские дроны", - написал он.

Подруга погибшей в результате атаки РФ на Киев рассказала в комментарии каналу "Киев24", что женщина была очень отзывчивым и добрым человеком. Она кормила бездомных животных вблизи дома и дала приют 9 кошкам.

"Она кормила птиц за домом. Все 9 котов, которые у нее были - это она с улицы взяла", - вспомнила подруга погибшей женщины в Шевченковском районе.

Известно, что вместе с женщиной и ее сыном в квартире погибли и почти все котики. Только одного удалось спасти. Он сейчас в ветеринарной клинике.

Ночная атака на Украину

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Владимир Зеленский, комментируя вражескую атаку, отметил, что за ночь россияне выпустили 4 баллистические ракеты и 142 дрона, половина из них - "Шахеды".

Дважды под ударами был Киев: сначала баллистика, а на утро - дроны. Кроме того, с вечера "было много ударов по Запорожью, Донецкой области, Житомирской, Херсонской, Днепровской". После удара российской баллистикой по Великой Чернеччине в Сумской области россияне начали применять еще и авиабомбы, обстреливали эту местность. Именно тогда, когда продолжались спасательные работы.

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