В этом изделии используется импульсный реактивный двигатель, который очень громко работает.

В ракете "Трембита" используются технологии времен Второй мировой войны. Импульсный реактивный двигатель сейчас практически не применяется в авиации из-за определенных ограничений, которые имеет. Одно из них – это очень интенсивный звук во время работы.

В эфире телемарафона эксперт по авиации Богдан Долинце рассказал, как отечественная разработка может быть успешно использована во время атак по территории врага. Он отметил, что двигатель ракеты "Трембита" выделяет большое количество тепла.

"Конечно такой двигатель, кроме того, что является достаточно шумным и заметным, является привлекательной целью для систем противовоздушной обороны. Особенно тех, которые используют тепловые головки самонаведения", – акцентировал Долинце.

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По его словам, изделие может быть интересным в первую очередь, как ложная цель. Кроме того, оно может использоваться, как изделие для прикрытия.

"Например, в массированных атаках других средств, чтобы снизить вероятность сбития более дорогого средства. Выключая определенную часть или отрезок воздушного пространства врага большим количеством изделий, из которых лишь единичные изделия будут стоимостными, и иметь возможность лететь на большое расстояние. А большая часть, условно, может быть фальш-целями, которые могут отвлекать силы и ресурсы врага. Ведь дальность полета такой ракеты оценивается в около 140 км, при этом скорость составляет около 400 км/ч", – рассказал эксперт.

Долинце отметил, что если вместе с фальш-целями в виде ракет "Трембита" запускать реальные боевые ракеты с большим радиусом действия, которые используют турбореактивные двигатели, врагу будет сложно выделить из этой "стаи" действительно важные цели.

Ракета "Трембита"

На выставке Brave1 Defense Tech Innovations Forum 2025 представили отечественную крылатую ракету "Трембита".

Украинская компания Pars сделала ставку на доступность "Трембиты" – технические решения максимально упрощены, а стоимость разработки оценивается в несколько тысяч долларов за единицу.

Также вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров на полях форума BRAVE1 рассказал, что уже в этом году Силы обороны могут получить новую технологию "рои дронов". Он отметил, что над этим работает уже десяток компаний, и это постоянно тестируется на полигонах. Так что это перспектива уже ближайшего времент.

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