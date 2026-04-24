Трамп доигрался: Европа отказывается от американского самолета-разведчика

Вместо американского E-3 Sentry основным летающим радаром НАТО станет шведский GlobalEye.

Усилиями Трампа доверие Европы к США как военному союзнику и поставщику критически важных вооружений существенно подорвано. На этом фоне европейские страны все больше сосредоточены на внедрении собственных военных технологий и отходе от американских.

Как пишет французское издание La Lettre, в НАТО сейчас активно изучают, чем заменить уже старенькие американские самолеты дальнего радиолокационного обнаружения E-3 Sentry. И похоже, что главным кандидатом является шведский самолет ДРЛО GlobalEye от компании Saab.

Пресс-секретарь Saab в комментарии изданию Dagens Industri отметил, что никаких контрактов еще не подписано, но добавил, что их самолет полностью удовлетворит потребности Альянса.

Украинский военно-аналитический проект Defense Express отмечает, что GlobalEye на данный момент является единственным самолетом ДРЛВ, производимым в Европе. Базой для него служит канадский бизнес-джет Bombardier Global 6000.

Самолет от Saab уже выбрала Франция, на него же присматриваются Германия и Дания.

Аналитики отмечают, что США работают над собственным преемником для E-3 Sentry. Однако Пентагон то отменяет, то снова возобновляет проект, что на фоне еще и политических рисков заставляет европейцев окончательно списать своего заокеанского партнера.

Перебои с поставками американского оружия в Европу

Как писал УНИАН, США фактически срывают поставки вооружений своим союзникам в Европе по уже заключенным контрактам. Основной причиной называется война на Ближнем Востоке, которая истощает американские запасы оружия и боеприпасов, из-за чего часть новых вооружений перенаправляется на нужды самой армии США.

Задержки касаются целого ряда наименований оружия, которое заказывали, в частности, страны Балтии и Скандинавии.

Часть помощи может быть перенаправлена на Ближний Восток, а дефицит производства и финансирования усугубляет угрозу срыва поставок даже в рамках совместных программ с НАТО.

Вас также могут заинтересовать новости: