Критические поставки оружия в Украину срывают не только США, но и Европа, – The Times

У европейцев и американцев всегда найдутся дела поважнее, чем остановить самую серьезную угрозу для человечества за последние 80 лет.

Поставки американского оружия в Украину по программе PURL находятся под угрозой по двум причинам – нехватка самого оружия и нехватка финансирования. Об этом пишет The Times со ссылкой на информированные источники.

В настоящее время американское оружие для Украины закупают другие члены НАТО через программу PURL (Список приоритетных потребностей Украины). По ней в Украину поступает до 70% ракет-перехватчиков для систем Patriot, а также другое важное вооружение.

По словам собеседников издания, в целом более 30% того, что нужно Украине, производится исключительно в США.

Видео дня

"Даже если бы мы хотели, мы не можем заменить США", – говорят европейские чиновники.

PURL под угрозой

Как говорят собеседники The Times, американцы отдают приоритет поставкам оружия на Ближний Восток, а не в Украину. По слухам, Пентагон рассматривает возможность перенаправления военной помощи, запланированной для Украины, в район Персидского залива. Это касается и ракет-перехватчиков ПВО, заказанных через PURL.

Однако проблема не только в том, что американская промышленность не способна обеспечить потребности Украины и армии США одновременно.

"В PURL в конце концов закончатся деньги", – сказал собеседник издания.

Дело в том, что финансирование потребностей Украины через программу PURL осуществляется лишь несколькими странами-добровольцами, а не всей Европой. Деньги дают страны Северной Европы, Балтии, Польша, Германия и Великобритания.

"Мы привыкли думать о распределении бремени [поддержки Украины] как о проблеме между США и Европой. Нам нужно подготовиться к тому, что это станет межевропейской проблемой. Будет все труднее доказать, что нам нужно выделить средства из нашего оборонного бюджета и вложить их в PURL, чтобы американцы оставались вовлеченными, пока половина Европы ничего не вкладывает в PURL", – говорит неназванный чиновник.

Американцы могут сорвать поставки оружия: что известно

Как сообщал УНИАН, ранее западные СМИ сообщили, что Пентагон рассматривает возможность перенаправить на Ближний Восток оружие, предназначенное для Украины. Комментируя эти слухи, генсек НАТО Марк Рютте заверил, что поставки оружия в рамках программы PURL продолжаются.

И вот на этом фоне западные СМИ пишут, что должностные лица из администрации Дональда Трампа уже начали предупреждать союзников в Европе, что американские поставки оружия в Украину могут быть прерваны в ближайшие месяцы из-за войны в Иране.

