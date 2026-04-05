'Путин их совершенно не боится': Трамп сделал новое заявление по поводу НАТО

Президент США Дональд Трамп отметил, что у НАТО ничего нет.

Президент США Дональд Трамп заявил, что проверял НАТО, когда обращался к альянсу с призывом присоединиться к военной операции против Ирана, рассказала ведущая ABC News Рэйчел Скотт в соцсети Х, ссылаясь на интервью с главой Белого дома.

"Это был тест для НАТО. Мне они не были нужны, но я хотел их проверить", – заявил Трамп.

Президент США добавил, что он даже не пытался уговаривать альянс, когда услышал отказ.

"Я сказал: "Было бы замечательно, если бы вы присоединились". А они ответили: "Ну, мы не можем этого сделать". Я сказал: "О, ничего страшного". Я даже не пытался их убеждать. Они, наверное, сказали: "О, он ужасный продавец". Потому что все, что я сказал, это: "Было бы замечательно, если бы вы приняли участие", – поделился Трамп.

Глава Белого дома вновь назвал НАТО "бумажным тигром" и высказал мнение, что российский президент Владимир Путин совсем не боится альянса.

"Я делал это как испытание. Мне это не было нужно, так? Они – бумажный тигр. Бумажный тигр. У них нет кораблей. У них нет ничего, и Путин их абсолютно не боится", – добавил он.

Ранее УНИАН сообщал, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на следующей неделе, с 8 по 12 апреля, планирует совершить официальный визит в США, где проведет серию ключевых переговоров с американским руководством. В частности, на 8 апреля в Вашингтоне запланирована встреча Рютте с президентом Дональдом Трампом, государственным секретарем Марко Рубио и министром обороны Питом Хэгсетом. В НАТО отметили, что эта поездка была запланирована заранее. Примечательно, что ее проведение совпадает с резким обострением отношений между Вашингтоном и европейскими союзниками.

Также мы писали, что, несмотря на угрозы президента США, как отмечает Politico, пока риторика Трампа не подкреплена никакими признаками конкретных действий. Как рассказали изданию дипломаты НАТО, помощники конгрессменов и представители Пентагона, администрация Трампа не провела необходимых обсуждений по поводу выхода из альянса. По словам высокопоставленного помощника сенатора, администрация Трампа не уведомила Конгресс о предстоящем выходе. Издание добавляет, что путь США к выходу из НАТО будет усеян юридическими препятствиями и, вероятно, столкнется с протестами со стороны сенаторов.

Вас также могут заинтересовать новости: