США отложат поставки оружия в ряд европейских стран, – Reuters

В частности, речь идет о контрактах со странами Балтийского региона и Скандинавии.

Поставки оружия из Соединенных Штатов Америки в страны Европы по ранее заключенным контрактам, вероятно, задержатся на фоне войны на Ближнем Востоке. Об этом американские чиновники уже проинформировали европейскую сторону, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным собеседников агентства, задержки в поставках вооружений коснутся нескольких европейских стран. В частности, речь идет о государствах Балтийского региона и Скандинавии. Утверждается, что некоторые из этих стран граничат с Россией.

Задержки в поставках вооружений коснутся различных видов боеприпасов, в том числе тех, которые могут использоваться как для наступательных, так и для оборонительных целей, добавили источники журналистов. Некоторые из этих вооружений были приобретены европейскими странами в рамках программы иностранных военных продаж (FMS), но еще не были поставлены.

"Эти задержки подчеркивают, насколько война против Ирана, начавшаяся с американо-израильских авиаударов 28 февраля, начала истощать запасы некоторых критически важных видов оружия и боеприпасов. Европейские чиновники жалуются, что задержки ставят их в затруднительное положение", – говорится в материале.

Американские чиновники заявляют, что оружие нужно США для войны на Ближнем Востоке, и обвиняют европейские страны в том, что они не присоединяются к усилиям по разблокированию Ормузского пролива.

За время конфликта на Ближнем Востоке Тегеран выпустил сотни баллистических ракет и беспилотников в сторону стран Персидского залива. Большинство из них было перехвачено, в частности с помощью ракет-перехватчиков PAC-3 для Patriot. Именно на это оружие полагается Украина для защиты своей энергетической и военной инфраструктуры от баллистических ракет РФ.

