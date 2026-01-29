Минобороны и SpaceX решают проблему использования Starlink на российских БПЛА, - Федоров

Западные технологии должны и впредь помогать демократическому миру и защищать гражданское население, отметил Федоров.

Министерство обороны Украины вместе с SpaceX уже решает проблему использования Starlink на российских беспилотниках. Об этом заявил министр обороны Михаил Федоров в Telegram.

Минобороны и SpaceX работают над решением вопроса

По его словам, через несколько часов после появления российских дронов со связью Starlink над украинскими городами команда Министерства обороны оперативно связалась с компанией SpaceX и предложила пути решения этой проблемы.

"Благодарен президенту SpaceX Гвинн Шотвелл и лично Илону Маску за быструю реакцию и начало работы над решением ситуации. Решение Илона Маска срочно включить Starlink и направить первую партию терминалов в Украину в начале полномасштабного вторжения стало критически важным для устойчивости нашего государства", - отметил министр.

Федоров добавил, что западные технологии должны и в дальнейшем помогать демократическому миру и защищать гражданское население, а не использоваться для террора и уничтожения мирных городов.

В чем опасность дронов со Starlink

В то же время, специалист по системам радиоэлектронной борьбы и связи, советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов в Telegram пояснил, что Starlink нельзя подавить средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и даже обнаружить их положение в полете оборудованием радиоэлектронной разведки (РЭР), поэтому основной путь решения вопроса – организационный.

"То есть поиск решения вопроса заключается в переговорах с руководством SpaceX и совместном поиске решения. Мы очень благодарны лично Илону Маску за быструю реакцию и готовность помочь. Уже имеем сотни подтвержденных случаев атак БПЛА на Старлинках не военных объектов, а мирных тыловых и фронтовых городов. Включая жилые дома. Фактически это терроризм с применением современных мирных технологий связи", - подчеркнул "Флеш".

Он также рассказал, что готовится "комплексное решение, как быстрое и временное, так и более системное и долгосрочное".

Россияне запускают дроны со Starlink

Как сообщал УНИАН, накануне министр обороны Михаил Федоров подтвердил оснащение российских дронов спутниковыми системами Starlink.

Он подчеркнул необходимость быстрой реакции на эту проблему. По словам Федорова, работая над "математикой войны", необходимо "принимать быстрые решения и доводить их до конкретного результата".

Санкционная блокировка "Старлинков" над Россией фактически привела в войне дронов не к ослаблению противника, а его усилению – "Италмасы" и "Гераны" могут со всеми удобствами летать над украинской территорией, тогда как украинские БПЛА, как и раньше, вынуждены работать с маяками, мобильными симками и т.д.

