Страны Персидского залива исчерпывают запасы ракет для ПВО и просят США о помощи, - FT

Всего за 4 дня боев США и Израиль поразили около 4000 целей, израсходовав "огромное количество боеприпасов".

Государства Персидского залива ждут американские поставки ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны, которые нужны для отражения иранских ракет беспилотников.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на региональных чиновников. Эти ракеты являются дефицитными, учитывая войну России против Украины и годы недосточного финансирования на их закупку.

"Мы обеспокоены – у нас недостаточно средств. У всех нас в Заливе их не хватает. Мы просили больше перехватчиков, но наши друзья нам их пока не дают", – сказал собеседник журналистов, который является чиновником в одной из стран Залива.

В двух других государствах, которые зависят от поставленных США систем противоракетной обороны Patriot и THAAD, также пытаются найти источники поставок перехватчиков для пополнения своих запасов ПВО. Сообщается, что американская сторона обязалась их предоставить, но поставки еще не осуществила. Сейчас все государства Персидского залива, а также Израиль, быстро исчерпывают свои запасы и нуждаются в их обновлении.

"Большинство иранских ракет и беспилотников было перехвачено системами противовоздушной обороны. Однако они попадали в отели, аэропорты, энергетические объекты и американские базы в странах Персидского залива, которые были втянуты в войну после того, как США и Израиль начали атаку на Исламскую Республику", – пишет издание.

Автор добавляет, что Объединенные Арабские Эмираты и Катар опровергли сообщения о том, что их запасы ракет исчерпаны. В то же время источники говорят, что сейчас ОАЭ ведут переговоры с союзниками о пополнении арсеналов, в частности лазерными системами перехвата целей.

США сосредоточены на защите Израиля

Между тем в регионе также растет недовольство из-за восприятия того, что США уделили приоритет безопасности Израиля. Когда Иран атаковал эту страну, Израиль отражал атаки не только собственными силами, но и при поддержке авианосной группы USS Gerald Ford, оснащенной собственными современными перехватчиками и истребителями.

"Оборона США сосредоточена на Израиле, а не на странах Залива, где расположено много американских военных баз", – сказал в комментарии телеканалу Al Jazeera саудовский аналитик Сулейман аль-Окайли.

Центральное место в усилиях США и Израиля по остановке иранских обстрелов занимает тактика, известная как "выстрел в лучника", рассказывается в материале. Каждый раз, когда Иран запускает ракету, раскрывая расположение скрытых пусковых установок, израильские или американские самолеты наносят ответный удар.

"По сути, американцы и израильтяне делают ставку на то, что они смогут уничтожить иранские пусковые установки и запасы ракет, в дополнение к десяткам тысяч беспилотников Shahed, раньше, чем у Вашингтона и его союзников закончатся перехватчики", – объясняет издание.

Всего за 4 дня боев США и Израиль поразили примерно 4000 целей, согласно их публичным отчетам. И для этого США тратят "огромное количество боеприпасов".

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, комментируя эту ситуацию, заявила:

"Вооруженные силы США имеют более чем достаточно боеприпасов, амуниции и запасов оружия для достижения целей операции "Эпическая ярость", обозначенных президентом Трампом, и даже больше".

Министр войны США Пит Хегсет заявил, что Тегеран еще не скоро сможет контролировать собственное небо. По его словам, нынешние действия в отношении Ирана – это только начало. Военный план США и Израиля предусматривает быстрое доминирование.

В то же время глава МИД Польши Радослав Сикорский сказал, что события на Ближнем Востоке отвлекают внимание мира от российско-украинской войны. И из-за этого конфликта большое количество оружия Украине уже не достанется.

