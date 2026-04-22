США отказываются копировать Украину в войне морских дронов: какая причина

В ВМС США пояснили, что условия открытого океана и глобальные задачи флота вынуждают использовать беспилотники иначе, чем это делает Украина в Черном море.

Военно-морские силы США активно интегрируют морские беспилотники в свой арсенал, однако не планируют напрямую перенимать украинский опыт их применения против кораблей РФ в Черном море. Причина – принципиально разные условия ведения боевых действий и стратегические задачи, пишет Defence One.

Как заявил контр-адмирал Даг Сассе, в открытых океанах – таких как Тихий океан, Индийский океан и Атлантический океан – корабли не могут прятаться за рельефом или береговой линией. Это означает постоянное пребывание под наблюдением и совершенно другие требования к технике.

По его словам, морской дрон, способный действовать вместе с ударной авианосной группой, должен обладать высокой мореходностью, автономностью не менее 30 суток и при этом оставаться недорогим. Впрочем, сочетание таких характеристик фактически превращает беспилотник в полноценный корабль – уровня фрегата или эсминца.

В ВМС США также подчеркивают важность экипажа для выполнения сложных боевых задач. В качестве примера приводится инцидент, когда эсминец USS Spruance перехватил иранский танкер, пытавшийся прорвать блокаду Ормузского пролива.

При этом американские военные отмечают, что в настоящее время не испытывают дефицита противокорабельных средств. Поэтому морские дроны рассматриваются прежде всего как инструменты разведки, наблюдения и патрулирования – в частности, в потенциальных конфликтах с Ираном.

Такая позиция соответствует глобальной доктрине США, которая предусматривает ведение операций в открытом океане и поддержку сил на разных континентах. В свою очередь, Украина применяет морские дроны преимущественно в закрытой акватории Черного моря и прибрежных зонах, где они демонстрируют высокую эффективность против Черноморского флота РФ.

В то же время аналитики отмечают, что беспилотники не обязательно должны полностью дублировать функции традиционных кораблей. В частности, их можно доставлять в район операций на борту "материнских" судов, а уже затем развертывать для выполнения задач.

Морские дроны Украины – последні новини

Как сообщал УНИАН, во время недавней попытки удара по российской военно-морской базе в Новороссийске был обнаружен украинский морской дрон, оснащенный дистанционно управляемой пулеметной установкой.

На видео, которое распространили российские разведывательные каналы, можно увидеть, как беспилотный надводный аппарат движется в составе большой волны атакующих дронов, направляющихся к порту. Одна из лодок, которую ранее не было видно на снимках, впоследствии была поражена и уничтожена российским беспилотным боеприпасом "Ланцет" еще до того, как она достигла военно-морского объекта.

