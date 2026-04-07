Во время удара по российской базе был замечен новый украинский морской дрон (видео)

Особенностью этого беспилотника является видимая дистанционно управляемая пулеметная установка.

Во время недавней попытки удара по российской военно-морской базе в Новороссийске был обнаружен украинский морской дрон, оснащенный дистанционно управляемой пулеметной установкой. Об этом пишет Defence Blog.

На видео, которое распространили российские разведывательные каналы, можно увидеть, как беспилотный надводный аппарат движется в составе большой волны атакующих дронов, направляющихся к порту. Один из аппаратов, которого ранее не было видно на снимках, впоследствии был поражен и уничтожен российским беспилотным боеприпасом "Ланцет" еще до того, как он достиг военно-морского объекта.

"Судно, судя по всему, было оснащено несколькими навигационными системами, включая спутниковое навигационное оборудование, а также тем, что похоже на взрывной заряд для одноразовой ударной миссии. Второй взрыв, заметный после удара, убедительно свидетельствует о том, что на борту судна находились взрывчатые вещества. Использование морских дронов с взрывным зарядом против Новороссийска было зафиксировано во время предыдущих атак на российские военно-морские объекты и портовую инфраструктуру", - рассказали в Defence Blog.

По словам экспертов, особенностью этого беспилотника является видимая дистанционно управляемая пулеметная установка, установленная на корпусе. Такая установка, скорее всего, предназначена для защиты судна во время приближения, путем поражения российских разведывательных БПЛА или низколетящих угроз, которые могли бы обнаружить или атаковать его перед столкновением.

"Эта особенность соответствует направлению, которое приобрела программа Украины по разработке морских дронов в течение последнего года. Дроны семейства "Sea Baby" уже демонстрировались в вооруженных конфигурациях, в частности со стабилизированными пулеметными турелями и ракетными пусковыми установками", - напомнили в материале.

Также на ранее опубликованных снимках украинские силовые структуры показали варианты, которые могут нести более тяжелые полезные нагрузки и оборонительное вооружение для операций в Черном море на больших расстояниях.

Аналитики считают, что добавление пулеметной установки говорит о том, что эти системы сейчас адаптируются для выживания в водном пространстве, где обе стороны преимущественно полагаются на дроны для наблюдения и атак.

"Это имеет особое значение в районе Новороссийска. Важность этого порта возросла после того, как неоднократные удары Украины заставили Россию перенести значительную часть деятельности Черноморского флота подальше от Крыма. С тех пор он стал постоянной целью для атак как воздушных, так и морских дронов", - объяснили в публикации.

На видео видно, что вооруженный морской дрон не смог достаточно быстро отреагировать на приближение "Ланцета". Боеприпас попал в судно, прежде чем оно достигло района порта, а взрыв говорит о том, что удар, скорее всего, взорвал главную боеголовку дрона.

Ранее Reuters писал, что войны в Украине и Иране ускорили революцию в сфере морских дронов. В частности, основатель компании Kraken Мел Крис рассказал журналистам, что изучение уроков, извлеченных из опыта Украины, стало ключевым в производстве морских дронов.

"Очевидно, что создание и поставка качественного масштабируемого продукта в зоне конфликта сопряжены с определенными трудностями", - добавил он.

Также сообщалось, что США и Великобритания создают новую систему противодействия морским дронам. Речь идет о решениях для защиты портов, критической инфраструктуры и ключевых водных путей.

Отмечается, что новая система должна обеспечивать полный цикл реагирования - от обнаружения и отслеживания до нейтрализации беспилотных подводных аппаратов, дистанционно управляемых систем и других морских роботизированных платформ.

