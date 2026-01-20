'Астрономическая сумма': Италия назвала стоимость разработки истребителя шестого поколения

Общая стоимость программы истребителя шестого поколения GCAP уже оценивается как минимум в 55,8 млрд евро.

В Италии озвучили сумму расходов на разработку истребителя шестого поколения, который создают по программе Global Combat Air Programme (GCAP).

Об этом сообщает Defense Expressсо ссылкой на данные информационного бюллетеня, который итальянское Минобороны направило в парламент страны. Как отмечается в документе, доля итальянских расходов в оценке концепции, предварительном проектировании и полноценной разработке составляет 18,6 млрд евро.

Специалисты называют сумму "астрономической". Действительно, это существенно больше предыдущей оценки стоимости работ для Италии в 6 млрд евро. Стоит также добавить, что 2 млрд евро из этой суммы уже выделили и потратили на первых этапах разработки самолета.

Важно сказать, что 18,6 млрд евро не потратят в один момент. В итальянском Минобороны просят запланировать финансирование в размере 8,8 млрд евро отдельными платежами до 2037 года. Еще 7,8 млрд евро должны будут выделить позже.

Defense Express напоминает, что создание Tempest, "верных ведомых", а также других составляющих программы GCAP основано на принципе равнозначного участия Великобритании, Японии и Италии. Каждая страна имеет одинаковые права и одинаковые обязательства по взносам в амбициозную программу.

Таким образом, общая стоимость программы истребителя шестого поколения GCAP уже составляет не менее 55,8 млрд евро. Вероятно, со временем эта сумма будет только расти.

Ранее сообщалось, что самолет-демонстратор GCAP должен совершить первый полет уже в 2027 году, а серийные образцы могут начать поступать в эксплуатацию с 2035 года (вероятно, этот срок сдвинут вправо).

Истребители шестого поколения – главное

Сегодня в Европе реализуют две конкурирующие программы истребителей шестого поколения. Кроме названной выше GCAP, Франция, Германия и Испания реализуют программу Future Combat Air System (FCAS).

В последнее время она переживает тяжелые времена, что стало следствием затяжного конфликта между задействованными в ней компаниями Airbus и Dassault Aviation. По мнению некоторых специалистов, FCAS находится на грани закрытия и спасти программу может только "чудо".

Напомним также, что свой собственный истребитель шестого поколения создают США. Самолет получил название F-47. Компания Boeing уже приступила к строительству первого такого истребителя.

