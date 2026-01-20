ВМС США продали этот 300-метровый суперавианосец всего за один цент, и вот почему

Этот корабль спустили на воду в 1967 году.

На протяжении десятилетий огромный авианосец USS John F. Kennedy (CV-67) был символом морской мощи США. Тем не менее, ВМС США пришлось продать корабль по символической цене всего в 1 цент.

Джек Бакби, британский аналитик, специализирующийся на вопросах обороны и национальной безопасности, в своей статье для 19FortyFive рассказал, почему ВМС США решили продать USS John F. Kennedy по такой низкой цене. Он подчеркнул, что в этом решении есть смысл.

Аналитик напомнил, что 16 января 2025 года списанный авианосец покинул базу ВМС США по обслуживанию недействующих кораблей в Филадельфии. Его отбуксировали в Браунсвилл, штат Техас, где его разберут.

Бакби отметил, что USS John F. Kennedy является последним американским авианосцем с неядерным двигателем. Он был оснащен паротурбинной энергетической установкой. Корабль спустили на воду в 1967 году. Также аналитик добавил, что длина USS John F. Kennedy составляла 320 метров, а ширина - 76,8 метра.

Почему ВМС США избавились от USS John F. Kennedy

USS John F. Kennedy был выведен из эксплуатации много лет назад. Аналитик рассказал, что ВМС США в конечном итоге решили отправить его на утилизацию, поскольку идея превратить корабль в музейное судно не превратилась в жизнеспособный план.

Бакби поделился, что ни один город или некоммерческая организация не смогли обеспечить финансирование, место для швартовки и долгосрочный план технического обслуживания, необходимые для сохранения авианосца в качестве музейного судна. Именно поэтому единственным вариантом стал утилизация.

Кроме того, аналитик напомнил, что для утилизации корабля необходимо пройти длительный и регулируемый промышленный процесс, который включает в себя разрезание корабля, переработку материалов, пригодных для вторичного использования, и утилизацию опасных материалов в соответствии с экологическими нормами и правилами безопасности труда США. Все это должно происходить на площадке, способной принять судно такого размера.

ВМС США приняли решение отправить USS John F. Kennedy в Браунсвилл к подрядчикам, которые ранее занимались утилизацией авианосца USS Kitty Hawk. Интересно то, что корабль был продан всего за один цент.

Бакби объяснил, что огромные старые корабли являются ценным активом для судоразделочных компаний. Тем не менее, эти суда являются бременем для ВМС, так как им необходимо обеспечивать дорогостоящее обслуживание, буксировку и место для швартовки.

Легендарный авианосец USS Nimitz выводят из эксплуатации - что известно

Ранее стало известно, что ВМС США выводят из эксплуатации авианосец USS Nimitz, флагман одноименного класса и один из старейших боевых кораблей страны. В 2026 году судно завершит почти полувековую карьеру в ключевых военных операциях США.

Эксперт по авианосцам Брент Иствуд напомнил, что недавно USS Nimitz завершил свой последний боевой поход в Красное море и Индо-Тихоокеанский регион. Сейчас корабль находится на военно-морской базе Китсап в штате Вашингтон, а впоследствии будет переведен в Норфолк (Вирджиния), где начнется финальная процедура вывода корабля из эксплуатации.

