Самая опасная подводная лодка РФ стоит 50 млрд рублей: эксперт объяснил, на что она способна

По словам специалиста, Россия обычно размещает свои субмарины вблизи Тихого океана.

Российский подводный флот включает как стратегические атомные ракетоносцы, так и дизель-электрические лодки ближнего базирования, но их реальная угроза существенно различается. Военно-морской обозреватель Defence Express Владимир Заблоцкий рассказал УНИАН, какая подводная лодка РФ сегодня является самой опасной для Украины, насколько мощны атомные подводные лодки "Борей" и "Ясень" и в чем между ними разница.

Какая подводная лодка РФ сегодня является самой опасной и за счет чего именно?

По словам специалиста, вопрос о "самой опасной" российской подводной лодке зависит от того, для кого именно она должна представлять угрозу.

Именно для Украины наибольшую опасность представляют дизель-электрические подводные лодки, базирующиеся в Черном море, прежде всего лодки проекта "Варшавянка", оснащенные крылатыми ракетами "Калибр", которыми Россия неоднократно наносила удары по украинским городам и инфраструктуре. То есть их опасность для нас заключается не в морских сражениях, а в способности запускать дальнобойные ракеты из-под воды, оставаясь малозаметными.

"На данный момент в Черном море у России есть фактически одна такая боеспособная лодка. Остальные атомные лодки РФ – на севере, в Тихом океане, к нам они никакого отношения не имеют. У них есть два типа этого оружия: подводные лодки "Борей" и "Ясень", – отметил Заблоцкий.

Насколько мощны российские атомные подводные лодки классов "Борей" и "Ясень" – это топ-уровень или отставание от Запада?

"Сейчас они отстают или примерно находятся на одном уровне с ними, потому что подводное судостроение в Советском Союзе было одним из передовых в мире.

Но у них был недостаток – они были очень шумными, то есть оборудование, которое там стоит, было слышно далеко под водой, и их можно было обнаружить и уничтожить", – пояснил специалист.

Со временем, в 90-х, в Японии были закуплены специальные штанги и грибовидные винты, которые были выполнены в "малошумном исполнении", и после этого, можно сказать, что советские подводные лодки вышли на уровень западных образцов, добавил военный обозреватель. При этом они стреляют примерно на такую же дальность, что и западные образцы, имеют такие же боеприпасы, ракеты, мины.

"Подводные лодки типа "Борей" оснащены баллистическими ракетами подводного старта, способными достигать территории США. Количество таких ракет составляет примерно 16 единиц на лодку (в зависимости от модификации). Проект имеет несколько версий: базовую – "Борей" (проект 955) и модернизированную – "Борей-А" (проект 955А), которая является усовершенствованной. Изначально они назывались "Александр Невский", – добавил он.

Эксперт отметил, что в целом Россия обычно размещает свои подводные лодки недалеко от Тихого океана, и речь идет о двух основных типах – "Борей" и "Ясень", которые имеют свои постоянные районы базирования, где они преимущественно и действуют.

Он также уточнил, что эти подводные лодки строят в Северодвинске – на севере России, за Полярным кругом. После завершения работ их переводят в Тихий океан, в район Петропавловска-Камчатского, где они становятся на постоянное базирование.

В дальнейшем подводные лодки по очереди выходят на боевое патрулирование. Как правило, они не удаляются на большие расстояния, поскольку оснащены дальнобойными баллистическими ракетами, способными поражать территорию Соединенных Штатов даже из районов баз. В то же время сами пункты базирования также остаются потенциальными целями для противника.

Чтобы минимизировать риск обнаружения, во время боевого дежурства подводные лодки действуют в пределах так называемых "бастионов" – специально защищенных морских зон. В Тихом океане ключевым таким районом является Охотское море, которое фактически является полузакрытой акваторией: основные проливы контролируются силами российского флота.

Несмотря на это, американские подводные силы все же пытаются проникать в эти зоны. По оценкам, за российскими стратегическими ракетоносцами может вестись постоянное скрытое наблюдение. В случае войны и получения соответствующего приказа такая лодка может стать целью для торпедной атаки.

Экипажи, в свою очередь, иногда останавливают механизмы, чтобы уменьшить шум и проверить, нет ли за ними слежки, рассказал Заблоцкий.

Подобная практика, по его словам, действует и в районе Белого моря. Там также созданы защищенные акватории, однако по имеющейся информации, и туда тоже могут проникать американские подводные лодки для наблюдения.

В чем ключевое различие между "Бореем" и "Ясенем", какие задачи выполняет каждый из них?

"Ясень" – это многоцелевая единица – это атомная подводная лодка, у которой основное вооружение – это ракеты-торпеды и крылатые ракеты. То есть она способна наносить удары по кораблям и по наземным целям. По типу укреплений, портов, мостов, но не стратегических, скажем так", – пояснил Заблоцкий.

В то же время "Борей", по его словам, – это атомно-ракетный крейсер стратегического назначения РПК КСН.

"Значит, "Ясень" – это проект 885, а сейчас строится проект 885М. Он немного короче, усовершенствован и т. д.", – добавил эксперт.

Сколько стоит строительство подводной лодки типа "Ясень" и оправдана ли такая цена с учетом ее возможностей?

По словам эксперта, стоимость российских подводных лодок этого класса оценивается в десятки миллиардов рублей.

"Если говорить о "Ясене", то там головной корабль серии оценивался примерно в 50 миллиардов рублей, тогда как серийные лодки сейчас – около 47 миллиардов", – отметил эксперт, добавив, что это типичная ситуация: когда запускается серийное производство, часть затрат "размазывается", и себестоимость единицы уменьшается.

В целом для техники такого уровня это считается относительно типичным ценовым диапазоном, пояснил специалист, при этом, по его словам, российские оборонные расходы имеют свою специфику: финансирование может перераспределяться, и реально оценить стоимость сложно.

"Реальные боевые возможности таких подводных лодок могут быть проверены только в условиях войны, поэтому сейчас мы можем делать выводы только на основании того, что они заявляют, но это не всегда соответствует действительности", – подчеркнул Заблоцкий.

Отдельно стоит учитывать и длительные сроки строительства: создание таких лодок занимает годы, а иногда и десятилетия. В то время Соединенные Штаты уже построили десятки подводных лодок подобного класса, тогда как в России их значительно меньше, фактически по несколько единиц каждого типа, добавил эксперт.

Сколько всего атомных подводных лодок имеет Россия и является ли это значительной силой в глобальном масштабе?

Заблоцкий подчеркнул, что точное количество атомных подводных лодок в России определить сложно: формально в строю находятся как новые, так и старые субмарины, но их реальная боеготовность неизвестна. Часть из них редко выходит в море, хотя экипажи сохраняются и периодически выполняются отдельные задачи.

Иногда такие лодки используют в специальных операциях или в качестве отвлекающего маневра. При этом за ними постоянно следят силы НАТО, и подобные инциденты периодически фиксируются у побережья Европы, добавил он.

В глобальном масштабе самый большой флот атомных подводных лодок имеют США. Далее следуют Великобритания, Франция, Китай (который активно наращивает силы) и Индия. Другие страны, такие как Бразилия, только планируют развиваться в этом направлении.

Австралия также пыталась получить атомные подводные лодки, но из-за изменения союзнических договоренностей ее программа затянулась. Для нее это критично, ведь ее дизельные лодки имеют ограниченную дальность и вынуждены часто всплывать, тогда как атомные могут действовать скрытно и значительно дольше, рассказал эксперт.

Насколько современные российские атомные подводные лодки – это продолжение советских разработок, а не принципиально новые технологии? И была ли Украина причастна к созданию этого подводного флота еще во времена СССР? Как именно, если была, и к каким лодкам причастна?

Современные российские атомные подводные лодки – это не принципиально новая технология, а скорее развитие еще советских разработок, говорит эксперт. Они создаются на базе тех же инженерных школ и конструкторских бюро, в частности в Санкт-Петербурге, а также строятся на предприятии в Северодвинске, которое у них осталось единственным, пояснил Заблоцкий. Это также влияет и на темпы, и на масштабы производства.

"После распада СССР они продолжили делать то, что и делали. Ничего существенно нового у них не появилось. Во времена Союза Украина также была вовлечена в создание этого флота – прежде всего как поставщик отдельных компонентов и специализированного оборудования, в частности, систем кондиционирования и всевозможных технических элементов для подводных лодок. О конкретной модели лодки речь не шла – если говорить о кондиционерах, то дышать же нужно всем, верно? Тем более это были компоненты, которые были взаимозаменяемыми", – пояснил он.

Зачем Россия продолжает строить такие дорогие лодки – это о реальной войне или прежде всего о ядерном сдерживании и статусе?

Что касается целесообразности строительства таких дорогих подводных лодок, то здесь сочетается несколько факторов, говорит Заблоцкий. С одной стороны, это действительно элемент подготовки к потенциальным конфликтам и, прежде всего, инструмент ядерного сдерживания. С другой – вопрос статуса: наличие атомного подводного флота является признаком великой морской державы, поэтому Россия пытается поддерживать его, несмотря на ограниченные ресурсы.

"У них амбиции – мы же великая держава, мы там кто-то. У них пропаганда, они промывают мозги в целом и в морской тематике в частности. Ну, а если разобраться, что они могут такого? У них ничего особенного… вооружения нет. Системы у них электронные... то на уровне, то устаревшие на поколение, а некоторые – на два", – подчеркнул специалист.

Впрочем, он назвал отдельным риском распространение Россией определенных военных разработок другим государствам, таким как Иран или Северная Корея, которые являются непредсказуемыми.

справка Владимир Заблоцкий военно-морской обозреватель Defence Express, капитан 1 ранга в отставке Также работает с журналом «Украинская неделя». Ранее публиковался в ряде профильных изданий, в частности, «Вече», «Камуфляж» и «Войско Украины». По образованию - инженер-кораблестроитель, выпускник Николаевского кораблестроительного института, имеет опыт службы.

