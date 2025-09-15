Враг развивается, но и Украина не стоит на месте, отметил заместитель руководителя ОП.

У Украины уже есть дроны-перехватчики, которые способны сбивать реактивные "Шахеды". Такое заявление сделал заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса.

В комментарии Новини.LIVE он отметил, что различные модели перехватчиков имеют разную эффективность. По его словам, на это влияет очень много факторов – от модели дрона до обученности экипажей и погодных условий.

"Мы пытаемся выстроить оптимальную систему на разных рубежах, на разных высотах для того, чтобы в конечном счете эффективно справляться со всеми массированными угрозами с воздуха со стороны Российской Федерации", – акцентировал Палиса.

На вопрос о противодействии реактивным "Шахедам" врага, заместитель руководителя ОП ответил так:

"У нас есть дроны-перехватчики, которые способны бороться с "Шахедами" на реактивных двигателях. Враг развивается, и мы на месте не стоим. У нас другого варианта нет".

Реактивные "Шахеды"

Не так давно в СМИ начала распространяться информация о том, что российские оккупационные войска начали использовать во время атак по Украине "Шахеды" на реактивных двигателях. Производитель средств радиоэлектронной борьбы Анатолий Храпчинский объяснял, что они ничем не отличаются от обычных "Шахедов", за исключением двигателя и более высокой скорости.

По его словам, реактивному "Шахеду" можно противодействовать самолетом F-16 и артиллерийской пушкой.

