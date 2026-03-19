На 2000-летнем снаряде для пращи из Святой Земли обнаружено мрачное послание для врагов

Израильские археологи обнаружили свинцовый снаряд для пращи возрастом 2000 лет с мрачной саркастической надписью на греческом языке, адресованной врагам. Как пишет livescience.com, снаряд был найден в 2025 году во время раскопок некрополя в руинах древнего города Гиппос, расположенного примерно в миле к востоку от Галилейского моря. Расплавленный свинец для боеприпасов был залит в форму с греческими буквами, означающими "учиться".

Древние боеприпасы

Археологи считают, что снаряд, вероятно, выпустил защитник с городских стен, которые выходили на дорогу. Пуля лимонообразной формы изготовлена ​​из свинца и имеет длину около 3,2 сантиметра. Одна сторона была разрушена сильным ударом, и археологи оценивают первоначальный вес снаряда примерно в 45 граммов.

В исследовании, опубликованном в журнале Palestine Exploration Quarterly, отмечается, что на таких снарядах часто біли выгравированы имена богов, городов или военачальников, таких как Юлий Цезарь, или магические символы, например, трезубцы, молнии или скорпионы, которые, как считалось, наделяли их силой.

Однако на одной стороне снаряда из Гиппоса выгравированы греческие буквы ΜΑΘΟΥ. Авторы исследования интерпретировали эту надпись как форму греческого слова "mathaíno", что означает "учиться", и считают, что написание указывает на то, что это было повелительное наклонение, означавшее что-то вроде "Усвой урок".

Подобные свинцовые снаряды с мрачным юмором уже находили в этом регионе - с надписями, означающими "лови" и "попробуй".

"Это отражает местный саркастический юмор со стороны защитников города, которые хотели преподать своим врагам урок с усмешкой", – говорится в заявлении Майкла Эйзенберга, археолога из Университета Хайфы.

