Угрозы Трампа захватить Кубу: опрос показал, сколько американцев поддерживают такие действия

В то же время президент Кубы пообещал, что страна окажет сопротивление в случае такого развития событий.

Более половины американцев выступили против применения военной силы своей страны для смены режима на Кубе. Известно, что президент США Дональд Трамп недавно выступил с угрозами захвата этого государства. Об этом пишет The Hill со ссылкой на опрос The Economist/YouGov.

В частности, 53% респондентов заявили, что они "скорее против" или "категорически против" применения американских вооруженных сил для смены режима на Кубе.

23% опрошенных заявили, что они "категорически поддерживают" или "в некоторой степени поддерживают" применение военной силы для смены режима на Кубе, тогда как 23% не были уверены в этом.

Известно, что Трамп заявлял, что для него будет "честью" захватить Кубу, а его администрация оказывает давление на Гавану посредством блокады поставок топлива.

"Я думаю, что могу делать с Кубой все, что захочу. Освобожу ли я ее или захвачу, я думаю, что могу делать с ней все, что захочу. Хотите знать правду? Сейчас это очень ослабленная нация", - подчеркнул он.

В то же время президент Кубы Мигель Диас-Канель пообещал "непреодолимое сопротивление" в связи с новыми угрозами Трампа взять под контроль его страну.

"США почти ежедневно публично угрожают Кубе силовым свержением конституционного строя. И они используют возмутительный повод: суровые ограничения ослабленной экономики, которую они атаковали и пытались изолировать на протяжении более шести десятилетий", - написал он на своей странице в X.

Отмечается, что опрос The Economist/YouGov проходил с 13 по 16 марта. В нем приняли участие 1 595 человек, погрешность составляет около 3,3 процентных пункта.

Нефтяная блокада Кубы - что известно

Как писал УНИАН, ранее сообщалось, что на Кубе около 10 миллионов человек остались без электроснабжения на фоне нефтяной блокады, введенной США, которая парализовала и без того устаревшую систему электроэнергетики острова.

Как рассказали официальные лица, эффективная блокада поставок топлива со стороны Вашингтона усугубила энергетический кризис в стране.

"Цены на топливо стремительно выросли настолько, что на неофициальном рынке бензин может стоить до 9 долларов за литр, а это означает, что заправка полного бака автомобиля обойдется в более чем 300 долларов, что превышает годовой заработок большинства кубинцев", - сообщило CNN.

Тогда президент Кубы заявил, что 13 марта правительственные чиновники провели переговоры с Соединенными Штатами, чтобы "определить двусторонние проблемы, требующие решения".

