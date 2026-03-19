Через несколько недель Европе придется выбирать между Украиной и союзниками, - Politico

Оборона от иранских беспилотников и ракетных атак вынуждает европейские страны расходовать зенитные ракеты

Чем дольше длится конфликт на Ближнем Востоке, тем больше он истощает ресурсы, выделяемые на выполнение основных задач НАТО – поддержку Украины и подготовку к потенциальной войне с Россией, пишет Politico.

Через несколько недель европейским странам придется решать, следует ли направлять будущие поставки систем ПВО своим союзникам в Персидском заливе или Украине, отметил Питер Веземан, старший научный сотрудник по вопросам вооружений в Стокгольмском международном институте исследований проблем мира

Он указывает, что оборона от иранских беспилотников и ракетных атак вынуждает европейские страны расходовать зенитные ракеты, истощая запасы и препятствуя достижению цели НАТО по укреплению противовоздушной обороны. Франция уже предупредила, что ее запасы ракет класса "воздух-воздух" MICA истощаются.

Видео дня

"В долгосрочной перспективе это нанесет ущерб планированию того, как наращивать европейскую оборону. И это окажет непосредственное влияние на способность Украины защитить себя", - сказал Веземан.

Кроме того, из-за войны в Иране Вашингтон уже отозвал технику, включая истребители F-35, с учений НАТО в Норвегии, а Великобритания перенаправила свой эсминец HMS Dragon от деятельности, связанной с новой арктической миссией альянса в восточном Средиземноморье:

"Совершенно очевидно, что все, что сейчас используется на Ближнем Востоке, в частности системы ПВО, скорее всего, придется заменить. Все это происходит на фоне и без того очень высокого спроса на вооружение в Европе".

Возможности НАТО ограничены

До сих пор генсеку НАТО Марку Рютте удавалось удерживать Трампа от разрушения альянса. Однако возможности Рютте по смягчению позиции Трампа по Ирану ограничены, отмечается в статье.

Отчасти это связано с отсутствием консенсуса среди союзников по поводу войны – многие осудили конфликт, начатый без консультаций с ними.

Хотя НАТО сбило иранские ракеты, направленные на Турцию, США не могут убедить союзников присоединиться к войне на том основании, что их собственная территория находится под угрозой, заявил дипломат альянса. Статья 5 соглашения о взаимной обороне альянса применяется в случае вооруженного нападения на союзника, поэтому она не имеет прямого отношения к подобным ситуациям, сказал он.

По словам двух других дипломатов альянса, Ближний Восток находится за пределами военной "зоны ответственности" альянса, что еще больше осложняет коллективный ответ.

Наконец, Вашингтон не предъявлял НАТО никаких формальных требований. На закрытом совещании послов во вторник США повторили свои призывы к союзникам о помощи, но не сделали никаких конкретных запросов к альянсу, заявили два дипломата.

Дефицит оружия для Украины

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Бухаресте, что в Украину лишь частично поступила партия тех ракет-перехватчиков PAC-3 для зенитных ракетных комплексов Patriot, о которых было договорено еще в феврале на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины.

Также СМИ писали, что США и страны Персидского залива могли потратить около 2400 зенитных ракет для систем Patriot, отражая атаки баллистических ракет из Ирана - свой четырехлетний запас.

