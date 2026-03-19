Синоптик Диденко назвала точную дату, когда в Украине заметно потеплеет

С 20 марта начнёт постепенно теплеть.

В Украину пришло похолодание, которое, к счастью, продлится недолго. Уже вскоре температура начнет повышаться, а на следующей неделе вернется весенняя теплота. Об этом на своей странице в Facebook сообщила известная синоптик Наталья Диденко.

"В ближайшие дни будет прохладно, одевайтесь теплее", – посоветовала она.

По словам эксперта, 18 и 19 марта ожидаются самыми холодными, а затем снова начнет постепенно теплеть.

С началом новой недели в Украину вернется более теплая погода.

"А именно с 23 марта температура воздуха ощутимо повысится", – уточнила Наталья Диденко.

Погода в Украине меняется – что известно

На этой неделе в Украину пришло кратковременное похолодание и местами - небольшие осадки.

Синоптик Виталий Постригань ранее сообщал, что до 19 марта на погоду в Украине будет влиять циклон. Из-за этого станет прохладнее, возрастет облачность и периодически будут идти дожди.

В пятницу погоду снова будет определять северный антициклон. Облаков станет меньше, а днем потеплеет еще на 1–2°. Существенных осадков уже не прогнозируют, а на следующей неделе температура продолжит расти.

По предварительным расчетам синоптических моделей, выходные будут солнечными, сухими и умеренно теплыми. Более ощутимое весеннее тепло ожидается после 23 марта.

