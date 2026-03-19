Эскалация вокруг Ирана дала новый импульс ценам на нефть: аналитики дали печальный прогноз

Прямые удары по энергетической инфраструктуре стран Персидского залива могут привести к скачку цен на нефть марки Brent до 140–160 долларов за баррель.

Цены на нефть утром 19 марта выросли. Котировки снова пошли вверх после ударов Ирана по энергетическим объектам на Ближнем Востоке и атаки на крупнейшее в стране газовое месторождение "Южный Парс", сообщает Reuters.

По данным портала investing, по состоянию на 10:06 по киевскому времени стоимость нефти марки Brent выросла на 6,25 доллара – до 113,63 доллара за баррель. Американская нефть марки WTI подорожала более чем на доллар – до 96,48 доллара за баррель.

В среду, 18 марта, компания QatarEnergy заявила, что иранские ракетные удары по Рас-Лаффану, где расположены основные мощности Катара по переработке СПГ, нанесли "значительный ущерб" ее энергетическому хабу.

Со своей стороны Саудовская Аравия сообщила, что перехватила и уничтожила четыре баллистические ракеты, запущенные в направлении Эр-Рияда, а также предотвратила попытку атаки беспилотника на газовый объект.

В то же время Иран предупредил о необходимости эвакуации перед своими атаками на несколько нефтяных объектов в Саудовской Аравии, ОАЭ и Катаре. Издание отмечает, что удары Тегерана стали ответом на удары по энергетической инфраструктуре в Южном Парсе и Асалуе.

По данным израильских СМИ, Израиль и США атаковали иранское газовое месторождение "Южный Парс". Впрочем, президент США Дональд Трамп заявил, что атаковал месторождение только Израиль, а США и Катар к этому не причастны. Он добавил, что Иерусалим не будет осуществлять дальнейшие атаки на иранские объекты в Южном Парсе, если Тегеран не нападет на Катар.

Рыночный стратег инвестиционной платформы Moomoo ANZ Тина Тенг ожидает, что цены на нефть, вероятно, останутся на высоком уровне, поскольку "новые удары Ирана по энергетической инфраструктуре Ближнего Востока усиливают региональную напряженность, при этом нет никаких признаков деэскалации конфликта или скорого открытия Ормузского пролива".

Главный инвестиционный директор компании Karobaar Capital LP Харис Хуршид в комментарии Bloomberg добавляет, что прямые удары по энергетической инфраструктуре стран Персидского залива могут привести к скачку цен на нефть марки Brent до 140–160 долларов за баррель.

Ситуация в Иране и цены на нефть – последние новости

После начала войны на Ближнем Востоке и на фоне существенного ограничения поставок нефти через Ормузский пролив цены на "черное золото" существенно выросли. Стоимость нефти марки Brent закрепилась на отметке свыше 100 долларов за баррель.

Вместе с тем министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сообщил, что через Ормузский пролив не смогут свободно проходить корабли, принадлежащие противникам Ирана и их союзникам.

Со своей стороны генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что Альянс обсуждает с союзниками разблокирование Ормузского пролива.

