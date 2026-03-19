США эффективно бьют по Ирану копиями 'Шахедов', хотя у них их не много, - СМИ

Несмотря на небольшие объемы производства, новые дроны LUCAS уже доказали свою эффективность в боевых условиях и в ближайшее время могут стать массовым оружием.

Соединенные Штаты уже используют новые ударные беспилотники LUCAS, которые называют аналогами "Шахедов", для атак на Иран. В то же время их производство пока остается ограниченным и исчисляется лишь десятками единиц. Об этом сообщает Defense Scoop со ссылкой на заместителя министра обороны США по исследованиям и инженерии Эмиля Майкла.

По его словам, беспилотники еще не вышли на полномасштабное серийное производство, поэтому речь не идет о десятках тысяч единиц. Однако даже имеющегося количества хватило, чтобы продемонстрировать высокую эффективность при боевом применении.

Что известно о LUCAS

Дроны LUCAS были представлены лишь в июле 2025 года как относительно дешевое средство дальнего поражения. Ожидается, что их стоимость может составить около 55 тысяч долларов или даже меньше за единицу.

Уже в декабре 2025 года первую эскадрилью развернули на Ближнем Востоке. Тогда же возникли вопросы относительно отсутствия боевой части, однако, как показывает практика, США смогли адаптировать беспилотники для нанесения ударов.

Несмотря на заявленную эффективность, масштабы производства остаются небольшими, что делает такие дроны менее доступными даже по сравнению с традиционными ракетами.

В то же время в Пентагоне ожидают, что темпы производства будут расти, особенно на фоне продолжающегося конфликта и положительных результатов их использования.

LUCAS на Ближнем Востоке

Как сообщал УНИАН, в войне с Ираном США применили свой новый ударный беспилотник, впервые развернув в боевом подразделении аппарат, оснащенный системой боевой атаки LUCAS (от Low-Cost Unmanned Combat Attack System).

LUCAS, как считается, построен американской инженерной компанией SpektreWorks. Вероятно, он подключается к военным сетям через Starshield – правительственную версию Starlink от SpaceX. По замыслу он похож на иранские дроны Shahed и российские "Герань".

