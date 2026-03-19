Одессу невозможно полностью защитить от 'Шахедов': Плетенчук назвал главную проблему

Нереально окружить этот крупный населённый пункт со всех сторон с помощью мобильных огневых групп, говорит представитель ВМС.

В ночь на 19 марта на Одессу с Черного моря наступали три десятка ударных дронов РФ, которые атаковали почти весь город. Как рассказал в эфире телемарафона спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук, более трети из этого количества уничтожено военными моряками.

"Всего за прошедшие сутки – 14 "Шахедов" на нашем счету. Мы встречаем их первыми, мы интегрированы в общую систему противовоздушной обороны региона и делаем все, что от нас зависит. Причем как с воды, так и с суши, и даже с воздуха", – подчеркнул Плетенчук.

По его словам, оборона Одессы от воздушного нападения является специфической, поскольку город расположен на побережье Черного моря, и поэтому нереально организовать защиту, как это делается в других населенных пунктах. В частности, невозможно со всех сторон окружить город огневыми мобильными группами и т. п.

"Непосредственно у кромки воды заканчивается или начинается Одесса, и поэтому, соответственно, это нужно делать еще над морем (сбивать дроны – УНИАН). Конечно, в море это всегда делать сложнее, потому что есть волнение моря… В любом случае это не так просто. Но это тоже довольно неплохой результат – из тех 30 "Шахедов", которые заходили на Одессу, 11 уничтожены именно Военно-морскими силами", – подчеркнул Плетенчук.

Он также рассказал о других опасностях в Черном море. В частности, на днях из-за обнаружения 4 мин времен Второй мировой войны пришлось приостанавливать трафик. По словам спикера, во время мониторинга минной безопасности на маршрутах следования гражданских судов ВМС ВС Украины зафиксировали противокорабельные мины, которые находились на морском дне и представляли реальную угрозу гражданскому судоходству и работе зернового коридора – одной из основных экономических артерий Украины.

Плетенчук отметил, что на глубине более 20 метров военные водолазы спецподразделения ВМС уничтожили взрывоопасные предметы, после чего работа маршрута была возобновлена.

Атака на Одессу 19 марта

Как писал УНИАН, в ночь на 19 марта армия РФ нанесла по Одессе массированный удар с помощью дронов. Пострадали трое гражданских лиц – 46-летняя и 69-летняя женщины, а также 31-летний мужчина. В трех из четырех районов города повреждено более 10 жилых домов, в том числе многоэтажные жилые комплексы и здания в центре города. Повреждения получили, в том числе, 22-этажный и 25-этажный жилые дома, общежитие одного из университетов и т. д. Произошли пожары.

