В Украине часть пенсионеров, проживающих в горных населенных пунктах, может получать повышенную пенсию. Но пенсионеры - не единственные, кто имеет право на надбавку: она распространяется и на других получателей социальных выплат, в том числе на ВПЛ. Рассказываем, какая прибавка к пенсии в Украине и другим соцвылатам положена за горный статус - и как ее оформить.
Доплата к пенсии 2026 и другим соцвыплатам - кому положена надбавка в 20%
Как объяснила УНИАН заместитель председателя правления Пенсионного фонда Ирина Ковпашко, в украинском законодательстве (Закон Украины "О статусе горных населенных пунктов в Украине") предусмотрена специальная доплата к пенсии для людей, которые проживают, работают или учатся в горных населенных пунктах. Согласно закону, размер государственной пенсии для таких лиц увеличивается на 20% (как компенсация за более сложные условия жизни - ограниченную транспортную доступность, неразвитую инфраструктуру и суровый климат, - УНИАН).
"Важно, что эта доплата предоставляется только тем гражданам, которые официально имеют статус лица, проживающего на территории горного населенного пункта", - подчеркивают в ПФУ.
Перечень населенных пунктов, которые считаются горными, определен отдельным постановлением Кабмина №647. Поэтому право на доплату имеют не все жители горных регионов, а только те, кто проживает в пунктах из утвержденного списка.
По словам Ковпашко, в 2026 году правила получения "горной" надбавки к пенсии уточнили отдельным постановлением правительства. Чтобы оформить доплату, нужно на момент обращения за пенсией либо прожить в горном населенном пункте не менее шести месяцев подряд, либо работать там.
Также важно, чтобы человек не находился за границей и не уплачивал единый социальный взнос (или его не уплачивало в его пользу другое лицо) в другом населенном пункте - все это необходимо подтвердить документально.
Чтобы получить надбавку 20% необходимо:
- подать документы, которые будут подтверждать статус лица, проживающего, работающего или обучающегося в горном населенном пункте - специальное удостоверение установленного образца или другие официальные подтверждающие документы;
- как вариант, также можно подать справку от местных властей, которая будет подтверждать проживание в горной местности - такую справку нужно обновлять каждые шесть месяцев.
Пенсионерам, получающим надбавку 20%, необходимо также уведомить Пенсионный фонд, если они меняют место жительства - сделать это следует в течение десяти дней после переезда. "Если же человек выезжает из горного населенного пункта, выплату доплаты прекращают. Это происходит со следующего месяца после того, как будет установлено изменение места жительства", - говорят в ПФУ.
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец также сообщил в своем телеграм-канале, что надбавку +20% к социальным выплатам могут получить граждане, которые проживают, работают или учатся в населенных пунктах со статусом горных, в том числе и ВПЛ - при условии, что они фактически проживают в такой общине более полугода.
Тем, кто работает, за оформлением надбавки следует обратиться в бухгалтерию предприятия или организации, студентам - в учебное заведение.
Какая доплата к пенсии после 65 лет в Украине в 2026 году
По информации Пенсионного фонда Украины, с 1 января 2026 года пенсионерам, достигшим 65 лет, при наличии достаточного страхового стажа положен автоматический перерасчет пенсии. Для этого мужчинам необходимо иметь 35 лет стажа, женщинам - 30.
Минимальный размер пенсии для этой категории составляет 40% от минимальной зарплаты - в 2026 году это 3 458,80 грн. С учетом доплаты, установленной постановлением Кабмина, фактическая минимальная выплата с 1 марта 2025 года составляет 3 758 грн. Перерасчет делают автоматически.
Для пенсионеров, которые работают, такой перерасчет будет сделан после увольнения или прекращения предпринимательской деятельности.
