Рассказываем, каким пенсионерам положена доплата к пенсии 20%, и кто еще может рассчитывать на такую надбавку к социальным выплатам.

В Украине часть пенсионеров, проживающих в горных населенных пунктах, может получать повышенную пенсию. Но пенсионеры - не единственные, кто имеет право на надбавку: она распространяется и на других получателей социальных выплат, в том числе на ВПЛ. Рассказываем, какая прибавка к пенсии в Украине и другим соцвылатам положена за горный статус - и как ее оформить.

Доплата к пенсии 2026 и другим соцвыплатам - кому положена надбавка в 20%

Как объяснила УНИАН заместитель председателя правления Пенсионного фонда Ирина Ковпашко, в украинском законодательстве (Закон Украины "О статусе горных населенных пунктов в Украине") предусмотрена специальная доплата к пенсии для людей, которые проживают, работают или учатся в горных населенных пунктах. Согласно закону, размер государственной пенсии для таких лиц увеличивается на 20% (как компенсация за более сложные условия жизни - ограниченную транспортную доступность, неразвитую инфраструктуру и суровый климат, - УНИАН).

"Важно, что эта доплата предоставляется только тем гражданам, которые официально имеют статус лица, проживающего на территории горного населенного пункта", - подчеркивают в ПФУ.

Перечень населенных пунктов, которые считаются горными, определен отдельным постановлением Кабмина №647. Поэтому право на доплату имеют не все жители горных регионов, а только те, кто проживает в пунктах из утвержденного списка.

По словам Ковпашко, в 2026 году правила получения "горной" надбавки к пенсии уточнили отдельным постановлением правительства. Чтобы оформить доплату, нужно на момент обращения за пенсией либо прожить в горном населенном пункте не менее шести месяцев подряд, либо работать там.

Также важно, чтобы человек не находился за границей и не уплачивал единый социальный взнос (или его не уплачивало в его пользу другое лицо) в другом населенном пункте - все это необходимо подтвердить документально.

Чтобы получить надбавку 20% необходимо:

подать документы, которые будут подтверждать статус лица, проживающего, работающего или обучающегося в горном населенном пункте - специальное удостоверение установленного образца или другие официальные подтверждающие документы;

как вариант, также можно подать справку от местных властей, которая будет подтверждать проживание в горной местности - такую справку нужно обновлять каждые шесть месяцев.

Пенсионерам, получающим надбавку 20%, необходимо также уведомить Пенсионный фонд, если они меняют место жительства - сделать это следует в течение десяти дней после переезда. "Если же человек выезжает из горного населенного пункта, выплату доплаты прекращают. Это происходит со следующего месяца после того, как будет установлено изменение места жительства", - говорят в ПФУ.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец также сообщил в своем телеграм-канале, что надбавку +20% к социальным выплатам могут получить граждане, которые проживают, работают или учатся в населенных пунктах со статусом горных, в том числе и ВПЛ - при условии, что они фактически проживают в такой общине более полугода.

Тем, кто работает, за оформлением надбавки следует обратиться в бухгалтерию предприятия или организации, студентам - в учебное заведение.

Какая доплата к пенсии после 65 лет в Украине в 2026 году

По информации Пенсионного фонда Украины, с 1 января 2026 года пенсионерам, достигшим 65 лет, при наличии достаточного страхового стажа положен автоматический перерасчет пенсии. Для этого мужчинам необходимо иметь 35 лет стажа, женщинам - 30.

Минимальный размер пенсии для этой категории составляет 40% от минимальной зарплаты - в 2026 году это 3 458,80 грн. С учетом доплаты, установленной постановлением Кабмина, фактическая минимальная выплата с 1 марта 2025 года составляет 3 758 грн. Перерасчет делают автоматически.

Для пенсионеров, которые работают, такой перерасчет будет сделан после увольнения или прекращения предпринимательской деятельности.

справка Ирина Ковпашко Эксперт Пенсионного фонда Украины Заместитель председателя правления Пенсионного фонда Украины. Занимает эту должность с 2017 года, регулярно комментирует в СМИ и на телевидении вопросы пенсионного обеспечения и социальной защиты. В своей работе сосредотачивается на поступлениях в Фонд, качестве обслуживания граждан, взаимодействии между подразделениями, а также на темах жилищных субсидий и идентификации пенсионеров.

