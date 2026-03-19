В пустыне обнаружили человеческие следы возрастом 120 тысяч лет: почему это удивило ученых

Древние следы были обнаружены в месте, где никто не ожидал найти свидетельства присутствия людей.

В пустыне Нефуд на территории Саудовской Аравии ученые обнаружили человеческие следы возрастом около 120 тысяч лет. Находка стала неожиданностью для ученых, ведь ранее считалось, что ранние люди избегали таких суровых и засушливых регионов, пишет Daily Galaxy.

Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances. В нем говорится, что следы сохранились в высохшем русле древнего озера. Исследователи установили, что их оставила небольшая группа людей, которая, вероятно, остановилась у водоема, чтобы напиться воды и найти пищу. В статье отмечается, что это открытие дает редкую возможность заглянуть в короткий момент жизни доисторических людей.

По словам одного из авторов работы, исследователя Мэттью Стюарта из Института химической экологии имени Макса Планка, такие находки особенно ценны, поскольку позволяют воссоздать события, которые длились буквально несколько часов или дней.

Регион, который когда-то был зеленым

Обнаруженные следы свидетельствуют о том, что нынешняя пустыня когда-то имела совсем другой вид. Как пишет издание, в далеком прошлом эта территория была значительно более влажной, с озерами, лугами и богатыми водными ресурсами. На это также указывают найденные рядом следы животных, в частности слонов и бегемотов.

Археолог Майкл Петраглиа из Института науки и истории человечества имени Макса Планка отметил, что такие условия могли сделать северную часть Аравийского полуострова привлекательным местом для людей, которые перемещались между Африкой и Евразией.

Новый взгляд на миграцию людей

Находка также меняет представления о маршрутах переселения древних людей. Ранее считалось, что Аравийский полуостров играл второстепенную роль в расселении человечества из-за сложных климатических условий. Однако новые данные свидетельствуют, что регион был важным "коридором" для миграции.

Следы людей и животных, найденные вместе, подтверждают, что эта территория могла поддерживать жизнь и служить удобным маршрутом для передвижения. Более того, исследование показывает, что люди были способны адаптироваться к различным средам значительно раньше, чем считалось.

Почему это важно

Ученые подчеркнули, что подобные открытия помогают лучше понять, как именно происходило расселение человечества по планете. Следы – это уникальный тип доказательств, ведь они фиксируют конкретный момент во времени, в отличие от костей или орудий, которые могут накапливаться в течение длительного периода.

Таким образом, открытие в пустыне Нефуд не только добавляет новые факты в историю человечества, но и заставляет пересмотреть предыдущие теории о том, как и когда люди начали осваивать новые территории за пределами Африки.

Недавно УНИАН писал, что 8000 лет назад Сахара была зеленой и дождливой. Геологические данные, найденные в пещерах на юге Марокко, свидетельствуют, что тысячи лет назад в этом регионе осадков выпадало значительно больше. Ученые сделали это открытие, исследовав сталагмиты – минеральные образования, которые растут вверх с пола пещер, когда вода просачивается сквозь слои породы сверху и капает вниз.

