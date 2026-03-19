США впервые применили новые бомбы GBU-72/B: что это за оружие

Воздушные силы Соединенных Штатов Америки впервые применили новые противобункерные бомбы GBU-72/B Advanced 5K Penetrator. Снаряд весом более 2,2 тысячи кг был использован для ударов по Ирану.

Как сообщает Центральное командование (CENTCOM), бомбами были поражены ракетные базы вдоль побережья Ормузского пролива. Отмечается, что на этих объектах Иран хранил противокорабельные ракеты, которые представляли угрозу судоходству.

Украинское издание Defense Express отметило, что на вооружении Ирана находятся различные баллистические ракеты. Речь идет о классических дозвуковых Nasir и Ghadir с дальностью 90 и 300 км, соответственно. Также Иран имеет баллистические противокорабельные ракеты Khalij Fras, Hormuz-1 и Hormuz-2, дальность которых оценивается в 300 км.

"Традиционно для иранских вооруженных сил и Корпуса стражей Исламской революции ракетные комплексы и боеприпасы к ним хранятся именно в подземных укрытиях. Для уничтожения которых и нужны противобункерные бомбы. А вот GBU-72/B как раз и является самым молодым представителем этого вида боеприпасов, который находится в эксплуатации с 2021 года и производится Boeing", – говорится в материале.

Отмечается, что эту бомбу можно считать средством для поражения защищенных объектов. Разработка несколько уступает GBU-57A/B MOP весом 12 тонн. Она может использоваться только с самолетов B-2. Это касается и двухтонной GBU-37.

В то же время противобункерная бомба GBU-72/B позиционируется как замена устаревших GBU-28. Эти двухтонные бомбы были экстренно созданы за несколько недель во время операции "Буря в пустыне". На первом этапе для корпуса бомбы были использованы стволы гаубиц M110.

"Возможности GBU-72/B, за точное наведение которой отвечает комплект JDAM, остаются неразглашенными. Но они превосходят характеристики GBU-28, которая может пробивать 46 метров грунта или 4,6 метра железобетона. В настоящее время GBU-72/B интегрирована в истребители F-15E и бомбардировщики B-1B. С каких именно самолетов была осуществлена атака с использованием этих бомб официально не указывается", – добавляют авторы.

При этом издание The Aviationist пишет, что для ударов по базам Ирана были задействованы именно B-1B. Эти самолеты вылетели двумя группами по два борта с авиабазы Фэрфорд в Великобритании.

В материале предполагают, что выбор пал именно на B-1B, а не на F-15E из-за того, что бомбардировщик может нести до 12 GBU-72. В то же время F-15E, вероятно, может нести только одну такую на центральной точке фюзеляжа, если не отказываться от подвесных топливных баков. Таким образом, в целом на базы Ирана могли быть сброшены до 48 противобункерных бомб GBU-72.

Иран нанес ракетные удары по Катару. Одна из ракет попала в промышленный город Рас-Лаффан, который является одним из крупнейших центров производства сжиженного природного газа в мире. Там возник пожар.

Тем временем страны НАТО обсуждают совместное разблокирование Ормузского пролива, который является важным логистическим путем для судов, транспортирующих нефть. Такое заявление сделал генеральный секретарь Альянса Марк Рютте. По его словам, Ормузский пролив должен вновь открыться.

