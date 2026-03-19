Французский атомный авианосец будущего получил название

Новый французский атомный авианосец, ранее известный под программной аббревиатурой PANG, получил название France Libre ("Свободная Франция"). Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

Церемония присвоения имени состоялась на территории компании Naval Group вблизи Нанта.

Само название было выбрано в честь правительства в изгнании и движения сопротивления периода Второй мировой войны, которые возглавлял генерал Шарль де Голль.

Как отметил Макрон, это имя олицетворяет непоколебимое стремление к независимости и готовность страны отстаивать свои интересы в любом уголке мира.

Новый французский авианосец: справка УНИАН

France Libre существенно превзойдет своего предшественника – авианосец Charles de Gaulle. При длине 310 метров и ширине около 90 метров водоизмещение нового корабля составит около 80 000 тонн, что почти вдвое больше, чем у действующего французского флагмана.

В то же время он будет уступать новейшему американскому авианосцу класса Gerald R. Ford, который имеет примерно на 20 тысяч тонн большее водоизмещение и примерно на 30 метров длиннее.

Энергетическая установка нового авианосца будет включать два ядерных реактора K-22, созданных компанией TechnicAtome.

Это обеспечит кораблю почти неограниченную дальность хода и высокую автономность, а также позволит развивать скорость до 27 узлов. Экипаж корабля (включая авиагруппу) составит около 2000 моряков.

France Libre планируют приспособить для использования истребителей нового поколения NGF и беспилотных летательных аппаратов.

Авианосец PANG – другие новости

Недавно УНИАН писал, что Франция планирует оснастить перспективный авианосец тремя электромагнитными катапультами EMALS вместо двух, как предполагалось ранее.

Это позволит авианосцу выполнять до 60 вылетов в день, ускоряя воздушные операции и компенсируя возможные отказы одной из катапульт.

Ранее министр обороны Франции сообщил, что строительство атомного авианосца направлено, в частности, на сохранение практических навыков в создании военных ядерных реакторов

