Его стоимость составляет "копейки" по сравнению с ценой ударного БПЛА типа "Шахед".

Украинская компания Wild Hornets заявила, что ее перехватчик Sting достиг скорости до 300 километров в час в устойчивом полете — это делает систему одним из самых быстрых FPV-дронов.

Было опубликовано видео, на котором Sting пролетает над открытыми полями в ходе, предположительно, испытаний. Счетчик скорости в интерфейсе FPV-дрона показывал, что Sting разгонялся до 315 км/ч, что примерно соответствует максимальной скорости стандартного скоростного поезда, пишет Bloomberg.

Объявление прозвучало на фоне того, что украинская индустрия дронов уже несколько месяцев пытается выйти на новые пределы скорости своих FPV-перехватчиков. СМИ заявляет, что украинские подразделения все чаще делают ставку на эти дешевые дроны, которые еще недавно были новинкой на поле боя, как на средство борьбы с дронами типа "Шахед".

Россия использует "Шахеды" не так, как раньше

Новые российские тактики, позволяющие ударным БПЛА летать выше и быстрее, усложнили задачу пулеметным расчетам, которые являются одним из ключевых элементов украинской противовоздушной обороны. Им стало труднее сбивать эти дроны.

Именно поэтому скорость перехватчика имеет решающее значение, потому что беспилотник должен быть достаточно быстрым, чтобы догнать "Шахед". Стандартная модель Shahed-136, наиболее часто используемая Россией, к примеру, летит примерно со скоростью 185 километров в час.

Также сообщается, что Sting уже применяется в боевых условиях, хотя масштаб его использования неизвестен. В Wild Hornets заявили, что один такой перехватчик стоит 2 500 долларов и что украинские операторы уже уничтожили с его помощью примерно 100 дронов Shahed.

В Украине рассчитывают, что перехватчики вскоре помогут закрыть пробелы в системе ПВО. Президент Украины Владимир Зеленский объявил цель — производить 1 000 перехватчиков в день. Однако журналисты подчеркивают, что в это же время Россия развивает собственные технологии дронов.

Сообщается, что оккупанты испытывают и используют реактивные версии "Шахедов", предположительно созданные на основе усовершенствованного иранского образца, способного развивать скорость до 800 километров в час.

Другие новости о противодействии "Шахедам"

Ранее УНИАН сообщал, что в Украине появился новый дрон-перехватчик для противодействия "Шахедам". Его ключевое преимущество - способность оперативно выявлять и физически уничтожать ударные БПЛА в украинском небе.

Кроме того, мы рассказывали, как вертолеты и Як-52 уничтожают "Шахеды". По словам командующего армейской авиации Павла Бардакова, такой способ противодействия ударным БПЛА был вынужденным, так как россияне начали запускать свои дроны на большую высоту.

