Российский дрон атаковал Главное управление СБУ во Львовской области, – ОВА

Вечером в среду, 18 марта, российские оккупационные войска ударили по Львову дроном. Было атаковано Главное управление Службы безопасности Украины во Львовской области.

Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в своем Telegram-канале. По его словам, есть разрушения.

Кроме того, во Львове обнаруживают обломки вражеского беспилотника, предупредил чиновник.

Видео дня

"Если наткнетесь на такую находку, ни в коем случае не подходите – она может взорваться. Сразу вызывайте полицию и ГСЧС", – добавил Козицкий.

На месте попадания работают все профильные службы.

Атаки РФ по Украине

Утром 18 марта российские захватчики атаковали Харьков. Враг нанес удар по Холодногорскому району города. В результате удара погиб человек.

Вечером среды враг атаковал Волынскую область. В Нововолынске был нанесен удар по объекту критической инфраструктуры. Власти сообщают, что без электричества остались тысячи абонентов.

Накануне РФ нанесла массированный удар по Одесской области. В результате ночной атаки были повреждены баржа, энергетическая и портовая инфраструктура. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. В отдельных населенных пунктах наблюдались перебои в электроснабжении.

