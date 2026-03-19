Россияне атакуют гаджеты Apple через украинские сайты, – Reuters

Владельцев "Айфонов" призывают срочно обновить операционку до актуальной версии.

Десятки украинских веб-сайтов стали источником распространения шпионского программного обеспечения, направленного на пользователей устройств Apple. Вероятно, за этим стоят российские хакеры, пишет Reuters.

Специалисты по кибербезопасности сразу нескольких компаний, в частности фирм Lookout, iVerify и Alphabet (Google), опубликовали согласованные отчеты об обнаружении вредоносного программного обеспечения, которое они назвали Darksword. Всего за несколько дней до этого Google и iVerify сообщали о другом мощном шпионском программном обеспечении, направленном на пользователей iPhone, под названием Coruna. Киберспециалисты обнаружили, что Darksword размещено на тех же серверах, что и Coruna.

По данным Google, они подозревают хакеров, связанных с определенным государством, которые использовали Darksword в различных кампаниях против Саудовской Аравии, Турции, Малайзии и Украины.

По данным iVerify и Lookout, вредоносное программное обеспечение заражало iPhone с версиями iOS от 18.4 до 18.6.2, которые посещали один из десятков украинских веб-сайтов. Apple выпустила эти версии в период с марта по август 2025 года.

Apple уже выпустила несколько исправлений для основных ошибок, которые злоумышленники использовали для создания Darksword. Однако проблема в том, что многие люди игнорируют необходимость регулярных обновлений для iPhone, поэтому под потенциальной угрозой находятся 220–270 миллионов iPhone, которые все еще используют уязвимые версии iOS.

По словам соучредителя и операционного директора iVerify Роки Коула, обнаружение двух разных мощных эксплойтов для iOS в течение всего нескольких дней свидетельствует о том, что кто-то создал надежную экосистему инструментов для создания шпионского ПО. До сих пор такое было под силу только государствам.

Как писал УНИАН, после установки мартовского обновления пользователи Windows 11 массово жалуются на зависания, самопроизвольные перезагрузки и ошибки при установке. Часть систем работает нестабильно, появляется "синий экран смерти", а также перестают запускаться некоторые программы, в частности Office и Outlook.

Эксперты советуют временно удалить обновление и дождаться исправленной версии.

