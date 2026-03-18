Строит города-небоскребы, полные уютных гамаков: что это за 'модная' птица

Эи птицы собираются в группы в кронах тропических лесов Центральной и Южной Америки.

Начиная с их вокализации, птицы оропендолы издают звуки, похожие на статический шум или треск плотной ткани. Иногда эти звуки перерастают в сложные песни, которые описываются как "жидкий синтезатор" с "научно-фантастическими элементами". Об этом пишет discoverwildlife.

"Там самцы утверждают своё превосходство, участвуя в птичьем аналоге рэп-баттла. Они исполняют соревновательные дуэты, накладывая друг на друга свои песни и стратегически изменяя низкочастотные партии", - сказано в статье.

Видео дня

Интересно, что эти низкие ноты сложнее воспроизвести, и самцы, которые их издают, как правило, крупнее и выносливее. Таким образом, вокальные состязания позволяют самцам определить, кто главный, без драки.

Колонии оропендол обычно состоят из одного доминирующего самца, нескольких подчиненных самцов и десятков самок. Альфа-самец спаривается с большинством самок, а затем охраняет их гнезда.

Какие гнезда у оропендолы

"Издалека они могут выглядеть как грецкие орехи в носках, но если подойти ближе, снова можно увидеть влияние Chanel. Подобно тому, как Коко Шанель использовала высокое техническое мастерство для создания одежды, которая была одновременно удобной и практичной, так и оропендолы тщательно проектируют свои гнезда, чтобы они были уютными и функциональными", - пишет издание.

Интересно, что это не просто какие-то гнезда. Это эргономичные гамаки в форме яиц, подвешенные на высоте 30 метров и более над землей, на ветвях тропических деревьев.

Их строят самки, используя лианы, травы, волокна пальмовых листьев и полоски коры. Это технически сложный, но в значительной степени врожденный процесс. После того, как самка закрепит точку опоры на ветке, она прикрепляет длинные вертикальные пряди, образуя основу конструкции.

Волокна вплетаются в каркас, а дно расширяется, образуя глубокий защитный карман, который затем выстилается листьями. В результате получается большая каплевидная структура, которая может достигать метра и более в длину. Самки откладывают от одного до трех яиц, которые они высиживают и выкармливают самостоятельно.

Отмечается, что в большинстве колоний насчитывается несколько десятков гнезд, но одна колония оропендол Монтесумы в Коста-Рике содержала 130 гнезд на одном дереве - огромный город в небе.

В гнезда трудно проникнуть хищникам, таким как змеи и обезьяны, а их скопление обеспечивает относительную безопасность за счет численности. Иногда птицы даже строят свои гнезда на деревьях, где есть осиные гнезда, потому что это добавляет дополнительный уровень безопасности. В статье сказано:

"Эти птицы - настоящее чудо, поэтому ужасно узнать, что в последние годы некоторые из них начали вплетать пластик в свои гнезда. В ходе исследования 36 гнезд хохлатых оропендол, расположенных на побережье бразильской Амазонии, было обнаружено, что две трети из них содержали пластик, в том числе кусочки синих волокон и веревки от выброшенных рыболовных снастей. Большая часть этого пластика содержала токсичные химические загрязнители, и теперь исследователи опасаются, что эти гнезда синего цвета могут повлиять на здоровье птенцов, которые в них развиваются".

Другие интересные птицы

Птица, которую ученые долгое время считали одним широко распространенным видом в бассейне Амазонки, на самом деле представляет собой 5 различных видов, включая два ранее неизвестных науке. Об этом ученые узнали благодаря масштабному переосмыслению музейных экспозиций и архивных записей птичьих песен, охватывающих десятилетия.

Вас также могут заинтересовать новости: