Девятнадцатый день марта важен и значим для Украины, поскольку праздник сегодня посвящается знаменитой отечественной поэтессе. С точки зрения давних народных традиций дата не менее интересна. А верующие в сегодняшнее число вспоминают житие благоверной христианской пары.

Какой сегодня праздник в Украине

Официальные государственные торжества в эту дату отсутствуют, так что какой-либо праздник сегодня в Украине не отмечается.

Однако есть важное литературное событие. 19 марта в Украине празднуется день рождения Лины Костенко - знаменитой писательнице и патриотке своей Родины исполнится 96 лет. В честь праздника люди перечитывают пророческие стихи поэтессы и делятся ими в соцсетях.

Кроме того, в сегодняшнюю дату родилась не только Лина Костенко, но и ещё некоторые великие украинцы: поэт Максим Рыльский, писательница Эмма Андиевская, а также герои российско-украинской войны Михаил Куратченко и Андрей Ханин.

Какой сегодня праздник в мире

19 числа проводится Международный день клиента, цель которого - улучшить качество обслуживания и научить потребителей отстаивать свои интересы. Этот день напоминает владельцам бизнесов, что без покупателей они бы не имели работы.

Известны также следующие всемирные праздники сегодня - День таксономиста, День вежливости на работе, День невероятных детей и День ремесленников.

Какой сегодня праздник церковный

По новому календарю православные верующие чествуют супругов-мучеников Дарью и Хрисанфа, а по старому отмечают обнаружение Господнего креста и гвоздей царицей Еленой Константинопольской.

Также есть сегодня праздник у мусульман - это Ураза-байрам, установленный в честь окончания строгого исламского поста Рамадан.

Какой сегодня праздник в народе

В далекие времена 19 марта в Украине таял лед на реках и распускались первоцветы. Из теплых краев возвращались аисты, которых славяне встречали с большой радостью. Говорили, что если такая птица поселится возле дома, то его жители будут очень счастливы. Об этой дате есть некоторые народные приметы:

тучи на небе очень быстро плывут - к оттепели;

если прилетела горихвостка, то холода окончательно отступили;

на вербе зацвели "котики" - пасечникам пора открывать улья;

если пасмурно и идет дождь, то апрель будет мокрым.

Также наши предки знали о том, какой сегодня церковный праздник. Святым Хрисанфу и Дарье как покровителям брака молились о благополучной семейной жизни, здоровье детей, согласии между молодым и старшим поколением.

Что нельзя делать сегодня

Всем супругам в это число следует избегать ссор - даже мелкие недоразумения могут перерасти в скандал и дать трещину в браке. Запрещается в праздник 19 марта также носить изношенную одежду, жаловаться на проблемы и материться.

