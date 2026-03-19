Несмотря на санкции, доходы КНДР только растут благодаря продаже оружия России, - разведка

Кроме того, Северная Корея зарабатывает на кибератаках.

Доходы Северной Кореи в иностранной валюте достигли самого высокого уровня со времен введения в 2018 году масштабных санкций из-за ее запрещенных программ вооружения. Это стало возможным благодаря киберкражам и продаже оружия РФ. Об этом сообщили американские разведывательные органы, передает Bloomberg.

По информации Управления директора национальной разведки, КНДР ежегодно зарабатывает около 1 миллиарда долларов на своих незаконных кибероперациях, которые помогают финансировать ее вооруженные силы и стремление лидера Ким Чен Ына к еще более совершенным ракетам и ядерным возможностям. Агентство в своем ежегодном отчете добавило, что Пхеньян становится еще более профессиональным в обходе мер безопасности.

"Армия хакеров этой страны сосредоточена на уклонении от финансовых санкций, похищении средств для поддержки своих вооруженных сил и проведении кибершпионажа с целью восполнения пробелов в программах вооружения режима", - говорится в отчете.

Видео дня

В Bloomberg напомнили, что КНДР годами мобилизовывала ИТ-специалистов, которые часто базируются за рубежом, для проведения кибератак на банки, предприятия и государственные учреждения в Южной Корее и других странах с целью похищения денег и секретной военной и промышленной информации.

"Киберпрограмма Северной Кореи - в сочетании с использованием Пхеньяном ИТ-специалистов с поддельными удостоверениями для трудоустройства в неосведомленных компаниях - является изощренной и гибкой, и Северная Корея способна осуществлять шпионаж, киберпреступления и кибератаки", - добавляют в оценке США.

Такой доклад появился после того, как в ходе исследования было подсчитано, что Северная Корея, скорее всего, предоставила России оружие и войска на сумму до 14 млрд долларов для поддержки войны российского диктатора Владимира Путина против Украины.

"Рост поступлений Северной Кореи в иностранной валюте - наряду с увеличением доходов от поддержки войны России в Украине - свидетельствует о том, что санкции теряют свою эффективность. Это также подчеркивает, как Пхеньяну удалось создать устойчивые и трудноконтролируемые источники доходов, которые поддерживают его экономику и военные программы, несмотря на ограничения", - объясняют в Bloomberg.

Также в отчете говорится о том, что КНДР "успешно испытала" межконтинентальные баллистические ракеты, которые могут достигать всей территории континентальной части США, и получила "ценный боевой опыт и военные технологии от России за участие в боевых операциях против Украины".

Аналитики подчеркнули, что готовность Северной Кореи использовать свои возможности для нападения на Южную Корею и США представляет "значительную угрозу для США и их союзников, в частности Южной Кореи и Японии".

"Северная Корея решительно настроена на расширение своего арсенала ядерного оружия, о чем свидетельствуют темпы проведения летных испытаний и обнародованные данные о возможностях обогащения урана", - говорится в отчете.

КНДР и Россия - последние новости

Ранее стало известно, что КНДР передала Путину оружия и боеприпасов на баснословные деньги, а именно на 14 миллиардов долларов. Подавляющую часть этой суммы Пхеньян получает не в денежном эквиваленте, а в форме секретных военных разработок.

"Большая часть компенсации - примерно от 80% до 96% - вероятно, была или будет выплачена в виде чувствительных военных технологий и высокоточных компонентов, которые трудно обнаружить через спутник", - подчеркнул автор отчета Лим Су-хо.

В то же время журналисты выяснили, как Северная Корея поставляла боеприпасы в Россию. В расследовании говорится, что миллионы снарядов доставлялись по морю и железной дороге, а их поток позволил Москве поддерживать интенсивные артиллерийские обстрелы на фронте.

